Janša podržao Trumpa i poručio da svijet više nego ikada treba jakog predsjednika

Janša se oglasio na Twitteru rekavši da će Joe Biden biti slab lider.

Time je dodao svoje ime na listu ostalih regionalnih lidera koji su također otvoreno podržali Trumpa tokom trajanja predizborne kampanje, a riječ je o mađarskom predsjedniku Viktoru Orbanu, predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Naime, 2015. godine Bidenov najstariji sin, Beau Biden preminuo je od raka, a više od 40 godina ranije u saobraćajnoj nesreći su poginule njegova supruga i kćerka. Janša se osvrnuo na tu situaciju te poručio da je to dodatno oslabilo Bidena.

We respect difficult, tragic personal life of @JoeBiden and some of his political achievements years ago. But today, if elected, he would be one of the weakest presidents in history. When a free world desperately needs STRONG #US as never before. Go, win, @realDonaldTrump 🇺🇸🇸🇮

— Janez Janša (@JJansaSDS) October 23, 2020