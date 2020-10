Glavni švedski epidemiolog: Maske previše ne pomažu, rješenje je samo distanca

Otvoreni kafići, restorani, brojni šetači, ljudi na romobilima i biciklisti, lica bez maski u javnom prijevozu i trgovinama – tako ovih dana izgleda švedska prijestolnica Stockholm. Sve oči svijeta još su od ožujka uprte u zemlju koja je, u borbi protiv pandemije koronavirusa, krenula svojim putem.

Tim putem i nastavljaju jer u toliko očekivano cjepivo još uvijek ne polažu previše nade niti vjeruju da će ono spasiti svijet. Arhitekti famoznog švedskog modela protiv korone, čije je radno mjesto u Stockholmu na adresi Nobelov put 18 posjetio Net.hr, smatraju da će se ljudi, budu li se držali onoga što oni preporučuju, naučiti uspješno nositi s pandemijom. A ono što preporučuju i nama je dobro poznato – dezinfekcija ruku, izbjegavanje velikih skupova, zaštita starijih i onih čije je zdravlje narušeno i najvažnije – distanca, distanca i još jednom – distanca. U udaljenost između ljudi od minimalno metar i pol, a poželjno i više, glavni švedski epidemiolog Anders Tegnell čvrsto vjeruje. Tijekom intervjua stoji, a na distancu između njega i novinara najstrože se pazi.

Pazi se i na to da u prostoriji u kojoj daje intervjue ne bude više od troje ili četvero ljudi u isto vrijeme.

Zašto Tegnell ne preporučuje maske? Čovjek, čije se ime vezuje uz vjerojatno najpoznatiju, ali i najkontroverzniju anti-covid strategiju na svijetu, u razgovoru je objasnio zašto svojim građanima ne želi preporučiti nošenje maski u autobusima, trgovinama i drugim zatvorenim prostorima. “Trenutačno u Švedskoj imamo vrlo nisku razinu prijenosa koronavirusa zbog čega ne vidimo razlog zbog kojeg bismo nadopunjavali našu strategiju. Mislim da maske ne bi puno pomogle, u brojnim zemljama Europe gdje su maske obvezne brojke novozaraženih puno su dramatičnije nego kod nas”, rekao je početkom mjeseca Tegnell za Net.hr. Na pitanje što je s npr. pretrpanim autobusima u kojima ljudi ne mogu držati distancu, glavni švedski epidemiolog odgovorio je kako bi puno bolje bilo raditi na tome da uopće nemamo pretrpane autobuse. “Znam da je to u nekim zemljama nemoguće i tamo su, u tim situacijama, možda potrebne maske. No, mi u Švedskoj preferiramo imati poluprazne autobuse, mislim da je to puno sigurnije”, kaže Tegnell. Anders, kako ga zovu njegovi suradnici, na fotografijama često djeluje strogo, no njegov tih i ujednačen ton glasa i povremena smješkanja to, barem na prvi pogled, opovrgavaju. On se ispred predstavnika medija ni u kom slučaju ne drži kao najtraženiji i najpoznatiji epidemiolog na svijetu, što svakako jest. Švedska s nešto više od 10 milijuna stanovnika, posljednjih mjesec dana broji po nekoliko stotina novozaraženih dnevno. Brojke su između 200 i 900, ovisno o danu, ali i broju testiranih ljudi. Znatno je to manje nego, primjerice, u lipnju i srpnju kada je novozaraženih bilo i više od 1000 na dan. Državni epidemiolozi, koji brojke vezane uz covid objavljuju na 40-minutnim press konferencijama utorkom i četvrtkom, trenutačnu situaciju vide kao povoljnu i nemaju razloga za značajnije postrožavanje mjera.

Ipak, Tegnell je na konferenciji za medije početkom mjeseca najavio da će odsad u samoizolaciju, na tjedan dana, morati ići i članovi kućanstva osobe kojoj je dijagnosticiran covid. “Bolje štitimo starije ljude” Šveđani vjeruju da su uspješni u borbi s covidom, ali su i dalje oprezni jer ne žele da im se ponove crne brojke s početka pandemije kada im je umiralo i više od 100 ljudi dnevno, a ukupan broj mrtvih dosegao je gotovo 6000. “To je veliki broj, ali sličan onima u brojnim drugim europskim zemljama. U mnogočemu je povezan s načinom na koji vodimo naše domove za starije. To što se dogodilo bilo je loše, ali sada radimo puno bolje, bolje štitimo starije ljude. Upravo zbog toga broj umrlih u posljednja tri mjeseca nam je vrlo nizak”, objašnjava Tegnell. I dok se u Hrvatskoj ove sezone svima preporučuje cijepljenje protiv gripe, jer biste, dobijete li covid i gripu u isto vrijeme, mogli imati teže komplikacije, Tegnell na cijelu stvar gleda nešto drukčije. “Mi bismo to prije svega preporučili rizičnim skupinama i zdravstvenim radnicima. Oni su prioritet. Bude li dovoljno resursa i mogućnosti za cijepiti i ostale ljude, naravno da je i to OK, ali najvažnije je da spomenute dvije skupine ljudi cijepimo što je prije moguće”, kaže Tegnell i dodaje kako će isti stav imati i kad se i ako se pojavi učinkovito cjepivo protiv covida. Ne polaže nade u cjepivo No, u to cjepivo Tegnell ne polaže previše nade jer smatra da smo i dosad često imali problema u kontroli respiratornih bolesti, unatoč cjepivima: “Još uvijek ne znamo pouzdano kakvi su rezultati testiranja novoga cjepiva. Kad je riječ o respiratornim bolestima, iz iskustva znamo da ih je vrlo teško, a ponekad i nemoguće u potpunosti kontrolirati cjepivom ili ih se riješiti. Zato mislim da će covid-19 i ubuduće cirkulirati svijetom.

Koliko će to dugoročno utjecati na naš način života još ćemo vidjeti.” “Karantene su ubijanje muhe čekićem” Izrael danas živi u novom lockdownu, dijelovi Madrida ponovno se zatvaraju kao i dijelovi New Yorka, irski zdravstveni dužnosnici preporučuju novu strogu karantenu kroz koju su već, drugi put, prošli Australija i Novi Zeland. U isto vrijeme, Tegnell ostaje pri stavu da su karantene “ubijanje muhe čekićem”. “Karantene su vrlo vjerojatno bile pretjerana reakcija na virus i mislim da sada mnoge zemlje vide kako su neodržive na dulje razdoblje. Smatram da mi u Švedskoj činimo sve što možemo u ovoj teškoj situaciji i vjerujem da je većina ljudi uz nas”, kaže Tegnell koji smatra i da je covid nemoguće izbrisati sada kad je ušao u populaciju.

Švedska, dakle, nastavlja po svom zbog čega se nameće pitanje vrši li itko, bilo EU ili Svjetska zdravstvena organizacija, pritisak na tu zemlju da promijeni svoju strategiju i prikloni se većinskom modelu “zatvaranja i otvaranja”. Tegnell odgovara da ne i objašnjava: “Mislim da sve organizacije i zemlje shvaćaju da je ovo nacionalno pitanje i da je u nacionalnom interesu krizom upravljati onako kako se u državi odluči”, kaže glavni švedski epidemiolog za “Net“

