Varhelyi u samoizolaciji, član njegovog tima pozitivan na koronavirus

– Obaviješten sam da je član mog tima pozitivan na COVID-19. Do novih rezultata testiranja, članovi tima i ja ćemo se samoizolirati u skladu sa smjernicama i radit ćemo na daljinu. Osjećam se dobro i nemam simptoma, a moji testovi prošle sedmice su bili negativni – napisao je Varhelyi na Twitteru.

Varhelyi je u petak boravio u Sarajevu, gdje se sastao s predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Zoranom Tegeltijom, entitetskim premijerima Fadilom Novalićem i Radovanom Viškovićem, gradonačelnikom Brčkog, delegacijama oba doma Parlamenta BiH i ministrom sigurnosti BiH Selmom Cikotićem.

Također, vrijeme je provodio i sa šefom Delegacije EU-a u BiH Johannom Sattlerom.

Varhelyi je prošle sedmice održao sastanke i sa najvišim dužnosnicima Srbije i Crne Gore.

I was informed today that a member of my team tested positive for #COVID19. Pending new test results, myself&team members concerned are self-isolating in line with public health guidelines&teleworking. I feel well, have no symptoms, my tests in past week were negative. Stay safe!

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) October 11, 2020