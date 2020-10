Kim Jong-un se u suzama izvinio građanima zbog “neuspjeha” u borbi protiv korone

Obraćajući se prisutnima na vojnoj paradi priređenoj ovog vikenda povodom 75. godišnjice osnivanja Radničke partije Kim Jong-un je skinuo naočale i počeo brisati suze s lica. Pojedini analitičari smatraju da je to pokazatelj pritiska na režim.

“Moj narod mi je ukazao povjerenje koje je visoko do neba i duboko kao more, ali ga nisam uspio učiniti zadovoljnim. Zaista mi je žao zbog toga. Iako mi je povjerena važna odgovornost da vodim zemlju, kao što su to radili veliki drugovi Kim II-sung i Kim Jong-il, moj trud i iskrenost nisu bili dovoljni da naš narod oslobode od životnih poteškoća”, rekao je.

Parada u Pyongyangu nije bila samo prilika da se predstave nove interkontinentalne balističke rakete i drugo vojno naoružanje. Neki smatraju da je to bila prilika da mladi lider pokaže saosjećanje s narodom. Njegov govor je sadržavao sintagme poput “ozbiljni izazovi”, “bezbrojna iskušenja”, “neviđene katastrofe”.

Tokom pandemije koronavirusa trgovina Sjeverne Koreje s Kinom, kao najvećim trgovinskim partnerom, je znatno opala zbog zatvaranja granica. Režim ove zemlje tvrdi da nijedan stanovnik nije zaražen koronavirusom.

Direktor odjeljenja za Sjevernu Koreju pri Institutu za nacionalno ujedinjenje Koreje Hong Min je među onima koji su komentarisali spomenuti prizor, prenosi “Klix“.

“Važno je sagledati zašto je počeo plakati u tom trenutku. Da se naslutiti da osjeća veliki pritisak na svoje vodstvo”, kazao je Hong Min.

Kim Jong-un je pružio podršku ljudima zaraženim koronavirusom u cijelom svijetu i istakao da se nada da će se poboljšati odnosi s Južnom Korejom. S druge strane, u Južnoj Koreji su zabrinuti zbog novih balističkih raketa dugog dometa. Pozvali su Pyongyang da nastave razgovore o denuklearizaciji.

Lider Sjeverne Koreje je upozorio da će u potpunosti, kako je rekao, mobilizirati nuklearnu silu ako neko bude prijetio, ali nije direktno kritikovao Washington. Iz Sjedinjenih Američkih Država su poručili da su razočarani što su Sjevernoj Koreji i dalje prioritet nuklearno naoružanje i razvoj balističkih raketa, dok ne postoje pregovori između dviju država. Pozvali su na pregovore u cilju denuklearizacije ove zemlje, piše Guardian.

