Uragan Delta poharao sve pred sobom

Stanovnici američke države Luizijane počeli su otklanjati posljedice uragana Delta, koji je oslabio i postao tropska oluja te skrenuo prema Misisipiju.

Prema dosadašnjim izvještajima, nije bilo poginulih, no šteta je velika. Vjetar brzine 160 kilometara na sat čupao je stabla, dizao krovove, rušio električne vodove. U pomoć su pozvane tri hiljade pripadnika Nacionalne garde.

Pravi potop i veliku štetu koja se još procjenjuje ostavio je za sobom uragan Delta! Na jugu SAD-a oko 700.000 kućanstava ostalo je bez struje.

Delta je prema prvim izračunima ostavila iza sebe pravi haos, a prošlo je samo šest sedmica od udara posljednjeg uragana koji je poharao to područje. Mnogi su tražili pomoć. Na teren je poslano tri hiljade pripadnika Nacionalne garde.

Roads getting blocked by large debris, most were previously knocked loose by Laura just 6 weeks ago #HurricaneDelta pic.twitter.com/qOyhOmfdB3

— Ryan Darr (@_Radarr) October 9, 2020