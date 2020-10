DO HILJADU EURA KAZNE ZA ONE KOJI NE NOSE MASKU

Nagli rast broja zaraženih vratio je koronavirus ovih dana na naslovnice italijanskih medija.

Virus ne dopušta predah“ poručila je Repubblica na svojoj naslovnici, prenosi “Al Jazeera”.

Rimski dnevni list piše da je u pokrajini Latina, južno od prijestonice, uveden 14-dnevni režim nazvan mini-lockdown, uzrokovan naglim povećanjem oboljelih. Neke od propisanih mjera odnose se na barove i restorane kojima je zabranjen rad poslije ponoći te im je ograničeno da mogu ugostiti najviše četiri osobe za jednim stolom. Takođe, naredbom Nikola Zingaretija, guvernera regije Lazio u kojoj se Latina nalazi, propisano je da društvenim događajima i religioznim skupovima smije prisustvovati najviše 20 ljudi dok su u bolnicima i domovima za stare i nemoćne posjete zabranjene. Zingareti je pojasnio da su mjere donešene nakon što je u Latini od 4. oktobra zabilježen 155-procentni rast broja zaraženih. U četvrtak je u ovoj pokrajini od oko pola miliona stanovnika registrirano 359 novih slučajeva zaraze, dok je, primjera radi, u višemilionskom Rimu bilo 144 pozitivnih.

Ovo je prvi put još od majskog ukidanja potpunog državnog karantina da je u Italiji jedan teritorij proglašen takozvanom crvenom zonom. Mediji nagađaju da neće biti i posljednji, iako je državni premijer Đuzepe Konte u utorak poručio da „neće biti novih lockdowna“. Manji broj umrlih Upoređujući situaciju sa martom i aprilom, kada je korona virus pustošio sjever Italije, mediji naglašavaju da je broj umrlih neuporedivo manji. U četvrtak su zabilježena 22 smrtna slučaja koja se dovode u vezu sa Covidom-19, čime je ukupan broj preminulih od izbijanja pandemije povećan na 36.083. Primjera radi, 12. aprila, kada je posljednji put zabilježeno više od četiri hiljade zaraženih (4.092), umrla je 431 osoba. Od tada, Italija je zahvaljujući rigoroznom režimu uspjela da tokom ljeta širenje bolesti stavi pod kontrolu, ali je posljednjih dana broj novih pozitivnih upalio alarme za uzbunu te primorao vlasti na nove mjere.

U pokušaju da izbjegne reprizu proljetnih dešavanja, državna vlada je nakon odobrenja Parlamenta produžila vanredno stanje do 31. januara 2021. Novim dekretom, koji je stupio na snagu u četvrtak, pooštreno je pravilo o nošenju zaštitnih maski i povećan je raspon kazni prekršiteljima. Corriere della Sera piše da je svaki građanin u cijeloj državi sada obavezan imati uz sebe masku kada god izađe iz kuće te je dužan nositi je na licu u svim zatvorenim prostorima te na otvorenom kada dolazi u kontakt sa drugim ljudima.

Za one koji se ne pridržavaju ove mjere dekretom su propisane veće novčane sankcije koje se kreću od 400 do 1.000 eura. Dosad, najviša kazna je iznosila 400 eura. Takođe, na snazi su i povećane sankcije onima koji se ne pridržavaju propisanog karantina (od 400 do 1.000 eura) dok je za osobe koje se odbiju izolovati nakon što su bile pozitivne na virus predviđena zatvorska kazna do 18 mjeseci.

