‘Imam preko dva metra, igram košarku i baš obožavam seks… Više se ne sramim’

Tri puta All Star, svjetska košarkaška klasa, nekad puna nesigurnosti u sebe, a danas u Playboyu, među najseksi bićima planete u izboru Who Magazinea. To je Elizabeth Liz Cambage (29)

Zgodna Elizabeth ima dvije moći. Košarkaške vještine i ljepotu kojom može bilo koga omamiti…

Svoje isklesano tijelo iskoristila je i za neke druge stvari pa je tako osvanula u Playboyu.

– Nekad sam se zbog visine sramila svog tijela, danas bez problema kažem: Ja sam Liz, imam preko dva metra i obožavam seks – rekla je Elizabeth koja se više ni približno ne srami svog tijela, fotografije dijeli i s drugima.

