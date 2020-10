Azerbejdžan: Pogledajte kako granate padaju dok građani hodaju ulicom

Azerbejdžanski grad Ganja, udaljen 60 kilometara od granice sa Armenijom pod žestokim je napadima armenske vojske. Svakodnevno na njega ispaljuju projektile.

Na snimcima se vidi kako raketni projektili, dok ljudi i vozila prolaze ulicama, udaraju u zgrade. Prema zvaničnim izvještajima, sedam osoba je lakše povrijeđeno.

Three videos which show the moment the main bazaar in Ganja in #Azerbaijan was hit by a rocket. There are 700 shops here and it’s the biggest bazaar in the region. Ganja is Azerbaijan’s second largest city, 60 km from #Armenia border, further from #NagornoKarabakh. pic.twitter.com/huVodgEb0l

— Andrew Hopkins (@achopkins1) October 6, 2020