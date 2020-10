Ovo se nikada nije desilo do sada: Evo kako je Putin proslavio rođendan

Za razliku od prethodnih godina, nije bilo nikakvog posebnog slavlja. Uostalom, kako je sam Putin rekao: “Moj rođendan nije nacionalni praznik”.

Prijeepidemije korone, od stranaca su obavezno dolazili na rođendan italijanski premijer Silvio Berlusconi i njemački kancelar Gerhard Schreder sa kojima on ima izuzetno bliske odnose. Ovaj put sve se završilo na telefonskom pozivu, uostalom Berlusckoni tek što je izašao iz bolnice poslije preležane korone.

Zbog situacije saCOVID-19, Putin uglavnom komunicira i sa ruskim, ali i drugim političarima preko video-linka. Na taj način je maksimalno smanjena mogućnost da ga neko od njih zarazi.

Doduše, iako se svi Putinovi saradnici testiraju prije nego što imaju neposredni kontakt sa njim, ne može se sve predvidjeti, pa je tako portparol Dmitrij Peskov završio u bolnici zbog korone, baš kao i premijer Mihail Mišustin, koji je po prirodi posla jedan od bliskih saradnika ruskog predsjednika, prenosi “Radiosarajevo“.

I još nekoliko ministara je bilo zaraženo.

I Putinov radni dan ima određenu rutinu. Poslije buđenja, koje nije u cik zore, on pliva u bazenu na svojoj dači u Podmoskovlju. Putin svakodnevno pliva i gimnasticira. Poslije toga ima lagani doručak sačinjen od raznih kaša sa medom i mladim sirom koje Rusi inače vole.

Rusi vole da praznuju jubileje i Putin to poštuje. Nema poznatijeg glumca, režisera ili pjevača i pisca da mu Putin ne čestita značajne datume. Naravno da o tome vodi računa predsednički protokol. To kod tih ljudi izaziva gordost kada u glavnim vijestima pročitaju da je nekome od njih Putin uputio čestitku. Sve je to stvar tradicije.

Facebook komentari