Evropa se opet zatvara – Ove zemlje uvode stroge mjere zabrane

Kako su krenuli hladniji dani i sve duži boravak u zatvorenim prostorima, mnoge evropske zemlje bore se s porastom broja zaraženih koronavirusom.

Neke od njih nedavno su uvele stroge mjere ograničenja kako bi suzbile daljnje širenje pandemije i spriječile moguće opterećenje zdravstvenog sistema.

U Škotskoj se zatvaraju restorani i pabovi

Tako će do 25. oktobra, ako ne i duže, u centralnoj Škotskoj biti zatvoreni svi pabovi i restorani. Nova pravila stupaju na snagu u petak, a primjenjivat će se na svim mjestima u centralnoj Škotskoj, što uključuje Glazgov i Edinburg. U drugim područjima, bit će dozvoljen rad ugostiteljskim objektima, ali će alkohol moći posluživati samo na otvorenom.

Pariz uveo djelomični lockdown

Pariz uvodi najviši stepen mjera za sprječavanje širenja koronavirusa, što znači da će dvije sedmice, počevši od utorka, biti zatvoreni svi barovi, dok će restorani morati provoditi nove zaštitne mjere kako bi ostali otvoreni, piše “Hina”.

Na području Pariza rad od kuće sada mora biti na prvom mjestu “više nego ikad”, a u univerzitetskim predavaonicama ne smije biti popunjeno više od pola njihovih kapaciteta.

U Marseju su prije desetak dana na dvije sedmice zatvoreni restorani i barovi.

Karantin u Madridu

Oko 5 miliona stanovnika Španije, od čega većinom u Madridu i okolini, od subote ne smije napuštati gradove kako bi se spriječilo širenje koronavirusa.

Španska vlada je 1. oktobra objavila službeni dokument prema kojem će posebne mjere biti uvedene u svim gradovima s više od 100.000 stanovnika, a u kojima je dijagnosticiran koronavirus kod 500 na 100.000 stanovnika. Trenutno je 11 takvih gradova.

Među njima je Madrid, s oko 3 miliona stanovnika. Od subote stanovnici Madrida i devet predgrađa ne smiju slobodno izlaziti iz grada. Policija kontrolira prilaze te propušta samo one s potvrdom o odlasku na posao, sudove, u bolnice i škole.

Unutar Madrida smije se okupljati najviše šest osoba. Kafići, restorani i trgovine trebali bi smanjiti kapacitet 50 posto te rade do 23 sata.

U Češkoj izvanredno stanje

U Češkoj je od jučer ponovno na snazi izvanredno stanje zbog “vrtoglavog porasta” infekcije koronavirusom.

Vlada premijera Andreja Babiša odlučila je proglasiti izvanredno stanje, što znači ponovno ograničavanje okupljanja i više kazne za one koji krše epidemiološke smjernice.

Što se tiče događanja i okupljanja, maksimalni broj učesnika bit će deset u zatvorenim i dvadeset na otvorenim prostorima, granice ostaju otvorene.

Brisel zatvara kafiće i barove na mjesec dana

Od sutra ujutro, kafići i barovi u Briselu bit će zatvoreni na mjesec dana kako bi se usporilo širenje koronavirusa. Restorani mogu ostati otvoreni.

Frankfurt zabranio konzumaciju alkohola na javnim mjestima

Njemačka kancelarka Angela Merkel najavila je prije sedmicu dana nove mjere za suzbijanje širenja Covida-19.

Jedna od tih mjera je ograničavanje broja ljudi na privatnim i javnim zabavama. U područjima u kojima je zabilježeno više od 35 infekcija na 100.000 stanovnika u sedam dana dopušteni broj ljudi na privatnim zabavama bit će ograničen na 25, a broj ljudi na zabavama na javnim mjestima na 50.

Grad Frankfurt je već uveo nove mjere, uključujući zabranu točenja alkohola i policijski sat. Alkohol se više neće moći konzumirati na javnim mjestima, a policijski sat se primjenjuje od 22 do 6 sati.

Island zatvorio kafiće, teretane i mjesta za zabavu

Island je u ponedjeljak naredio zatvaranje kafića, teretana i mjesta za zabavu te je znatno ograničio broj ljudi koji se mogu okupljati na javnim mjestima.

Od ponedjeljka se u otočnoj državi u javnosti smije okupiti najviše 20 ljudi, s izuzecima poput sudova, parlamenta i univerziteta.

Italija produžila vanredno stanje i uvela obavezno nošenje maski

Italija je danas naredila obavezno nošenje maski na nivou cijele države. Odredba o obaveznom nošenju maski i u vanjskim prostorima vjerovatno će stupiti na snagu u četvrtak, otkrio je izvor iz vlade.

Vlada je danas odlučila i produžiti vanredno stanje do 31. januara.

U Srbiji strožije mjere

U Srbiji je evidentiran još 121 slučaj koronavirusa. Preminula je jedna osoba, a 20 ih je na respiratorima.

Krizni stab za borbu protiv koronavirusa zasjedao je danas u Srbiji i pooštrio jednu mjeru. Naime, svi ugostiteljski objekti i trgovine od sutra će raditi samo do 23 sata, čak i ako imaju terase. Takvi objekti su do sada u Srbiji mogli raditi do 1 sat iza ponoći.

Rekordan broj zaraženih u Sloveniji

U Sloveniji je u posljednja 24 sata potvrđeno rekordnih 356 novih zaraza koronavirusom, što je gotovo dvaput više u odnosu na dan ranije, kada ih je potvrđeno 189.

Premijer Janez Janša je na konferenciji za novinare predstavio trenutnu epidemiološku situaciju u zemlji i plan vlade za djelovanje u ovoj i sljedećim fazama epidemije.

