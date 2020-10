Tramp najavio: Danas izlazim iz bolnice, ne bojte se Covida

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) najavio je da uskoro izlazi iz bolnice gdje je smješten nakon što je objavljeno da je zaražen koronavirusom.

– Izaći ću iz velikog medicinskog centra Walter Reed danas u 18:30. Osjećam se stvarno dobro! Ne bojte se Covida. Ne dopustite da dominira vašim životom. Razvili smo neke zaista izvrsne lijekove i znanje. Osjećam se bolje nego prije 20 godina – napisao je Tramp na svom Twitter nalogu.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

Prije toga, Tramp se na Twitteru osvrnuo na medijske izvještaje, u kojima je kritiziran što je jučer izašao nakratko iz bolnice kako bi iz vozila mahao svojim pristalicama, prenosi “Avaz“.

– Mediji su uznemireni jer sam ušao u sigurno vozilo kako bih zahvalio mnogobrojnim fanovima i pristalicama koji su stajali ispred bolnice mnogo sati, pa čak i dana, da odaju svoje poštovanje svom predsjedniku. Da to nisam učinio, mediji bi rekli NEPRISTOJNO!!! – napisao je.

It is reported that the Media is upset because I got into a secure vehicle to say thank you to the many fans and supporters who were standing outside of the hospital for many hours, and even days, to pay their respect to their President. If I didn’t do it, Media would say RUDE!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020