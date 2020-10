Ko je fatalna dama iz Bijele kuće koja se zarazila prije Trumpa

Ta vijest je stigla samo nekoliko sati nakon što je objavljeno da se šefica za odnose s javnošću Bijele kuće Hope Hicks (31) zarazila koronavirusom nakon što je nekoliko puta ove sedmice putovala s predsjednikom SAD-a.

A ko je zapravo Hope Hicks, 31-godišnjakinja koja uvodi red u Bijeloj kući? Mlada dama postigla je strelovit uspjeh dok je radila kao glasnogovornica Trumpove kampanje 2016. godine, što je bio njen prvi posao u politici. Prije saradnje s Trumpom nije imala ni političkog ni iskustva u komunikacijama, piše “Jutarnji“.

Njen zadatak je informirati Trumpa kako mediji izvještavaju o njemu. A njen recept za uspjeh? Filtrirati tekstove, prezentirati Trumpu samo one izvještaje koji ga glorifikuju i prikazuju u dobrom svjetlu, sve kako bi vjerovao da ga i mediji i javnost vole.

Michael Wolff je u svojoj knjizi “Fire and Fury: Inside the Trump White House” napisao da je Hicks u Bijeloj kući imala vezu s oženjenim muškarcem. Naravno, to je odmah pokrenulo svakakve glasine, ali je na kraju ispalo da je Hicks u vezi s razvedenim Robom Porterom, Trumpovim savjetnikom i advokatom. Bivše supruge su Portera optuživale da ih je fizički i psihički zlostavljao.

Wolff u knjizi također otkriva kako je Hicks peglala predsjednikove pantalone na jednom službenom putu, dok ih je on imao na sebi.

– Hope je nevjerovatna. Ona je pametna i pažljiva koliko je to bilo moguće. Radi se o zaista fantastičnoj osobi – rekao je Trump za nju, a saradnici za nju kažu da je “najposvećenija primjeni predsjednikove agende”.

