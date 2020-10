Kazne za odbijanje vakcinacije – suspenzija na poslu ili kućni pritvor

Studija objavljena u naučnom časopisu “Medicinski žurnal Nove Engleske” /The New England Journal of Medicine/ navodi da neće biti novčanih kazni ili krivičnih prijava jer one stavljaju siromašne u nepravedan položaj i predstavljale bi mogući rizik od sudskih tužbi.

Ova studija navodi nekoliko strateških okvira za izbjegavanje masovnog straha od efekata vakcine protiv virusa korona, koja bi se prebrzo pojavila na tržištu.

U studiji piše da treba prvo koristiti mjere koje uključuju dobrovoljan pristanak građana.

Ali, ako se ne bi vakcinisao dovoljno veliki broj ljudi u periodu testiranja, tada bi trebalo postaviti određene uslove, a kazne za odbijanje vakcinisanja trebale bi biti oštre.

Autori studije upozoravaju da, s obzirom na trošak neuspješne dobrovoljne strategije, vlasti ne bi trebale čekati duže od nekoliko sedmica prije uvođenja obaveze vakcinisanja ako broj vakcinisanih u populaciji ne ispuni očekivanja.

Studija kaže da se mora ispuniti nekoliko značajnih kriterijuma prije nego što država nametne obaveznu vakcinaciju.

Jedan od tih kriterijuma je da Savjetodavni odbor za imunizacionu praksu prvo da zeleno svjetlo da budu vakcinisane samo preporučene grupe populacije.

Prioritet na toj listi trebalo bi dati visokorizičnim grupama, a studija tu ubraja starije, zdravstvene radnike koji rade u visokorizičnim uslovima, osobe sa određenim medicinskim dijagnozama, ljude koji žive u pretrpanim prostorima, poput domova ili zatvora, te aktivno vojno osoblje.

Za nerizične grupe stanovništva preporučuje se vlastima da podstiču dobrovoljnu vakcinaciju korištenjem sredstava, poput javnih kampanja i besplatnog primanja vakcine.

Anketa sprovedena u septembru pokazuje da polovina Amerikanaca ne želi da primi eksperimentalnu vakcinu, čak ni ako im se plati 100 dolara za to.

Autori studije su stručnjaci sa iniverziteta Jejl, Stenford i Indijana, prenosi “Srna”.

