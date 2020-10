Melania Trump se oglasila nakon pozitivnog testa na COVID-19

“Kao i mnogi drugi Amerikanaci ove godine, Donald i ja smo u kućnom karantinu nakon pozitivnog testa na COVID-19. Osjećamo se dobro i odgodila sam sve predstojeće obaveze. Molimo vas, pripazite da budete na sigurnom. Zajedno ćemo proći kroz sve ovo“, napisala je Melanija na Twitteru.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020