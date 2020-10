Donald Trump pozitivan na koronu: Predsjednik SAD i njegova supruga u karantinu

On je to objavio na Tviteru navodeći da Melanija i on čekaju prve rezultate testa na koronu.

“Houp Hiks, koja je vrijedno radila bez pauze pozitivna je na kovid-19. Užas. Prva dama i ja čekamo naše rezultate. U međuvremenu, započeli smo proces karantina”, napisao je Tramp na Tviteru.

Hiks je najbliža Trampova saradnica koja je pozitivna na kovid, a kako prenosi BBC ona je putovala avionom sa njim na debatu sa Džoom Bajdenom u Ohaju i snimljena je kako izlazi iz letjelice bez maske.

Takođe, ona je putovala sa Trampom helikopterom na miting u Minesoti.

Za sada nije poznato da li će karantin uticati na Trampovu drugu debatu sa Bajdenom, koja bi trebalo da se održi 15. oktobra.

“Vidjet ćemo šta će se destiti”, rekao je Tramp u telefonskom razgovoru za Fox njuz.

Agencija Blumberg prenosi da je Hiks pokazala prve simptome bolesti na povratku iz Minesote, prenosi “Tanjug”.

