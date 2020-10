Posvađali su se, zarila mu je nož u srce, stigao je da kaže samo dvije riječi prije nego što pao mrtav

Kreg Mors (33) iz Engleske ubijen je 3. aprila tokom svađe sa partnerkom Tonijom Krabtri (29), kada je ona dohvatila nož i ubola ga u srce, a sada su otkrivene njegove potresne posljednje riječi, piše “Srbija Danas“.

Tokom rasprave, Kreg je najprije udario svoju partnerku kako bi joj oteo nož i spriječio da se samopovrijeđuje tokom napada agresije izazvane dejstvom alkohola, prenosi “Daily Star”.

Tokom borbe u njenom stanu, Tonija je zgrabila nož sa oštricom dugom devet centimetara i ubola Krega u srce, nakon čega se je on pao na nju, izgovorio: “Volim te“, srušio se na pod i preminuo.

Krabrti je osuđena na četiri godine i devet mjeseci zatvora nakon što se izjasnila krivom za ubistvo svog momka.

Čitav događaj odigrao se u dva sata poslije ponoći u Tonijinom stanu u kojem je još bio i njen brat zbog pandemije korona virusa, objasnio je tužilac Adrijan Langdejl.

On je na suđenju rekao da su optužena i žrtva pili i prepirali se uoči ubistva. Optužena je dobila udarac u oko, a takođe je i ošamarila i udarala Krega. Tužilaštvo je kasnije, prema prikupljenim dokazima, procijenilo da je Tonija imala tri puta veći procenat alkohola u krvi od dozvoljenog.

A woman has been jailed for four years nine months after killing her partner in Langley Mill in April this year. Tonia Crabtree, 29, of Frost Avenue, Long Eaton was sentenced at Derby Crown Court today. Read more: https://t.co/zActcmGpIu pic.twitter.com/b5ADeyaG3V

— Derbyshire Police (@DerbysPolice) September 30, 2020