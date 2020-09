Ne želi se sastajati s političarima uoči izbora: Papa odbio primiti Pompea

Vatikan je objavio u srijedu da je odbio zahtjev Mikea Pompea za audijenciju kod pape Franje i optužio američkog državnog sekretara da pokušava uvući Katoličku crkvu u američke predsjedničke izbore osuđivanjem vatikanskih odnosa s Kinom, prenosi Hina.

Primjedbe dvojice diplomata u Vatikanu uslijedile su nakon što je Pompeo u članku i nizu objava na Twitteru optužio Crkvu da je ugrozila svoj “moralni autoritet” obnovom sporazuma o imenovanju biskupa s Kinom.

Pompeo koji je u srijedu boravio u Rimu, a u četvrtak bi se trebao susresti s vatikanskim dužnosnicima, ponovno je osudio Kinu na konferenciji o vjerskim slobodama u organizaciji američke ambasade.

Dva glavna diplomata u Vatikanu, državni sekretar i kardinal Pietro Parolin i nadbiskup Paul Gallagher, rekla su da je papa Franjo odbacio zahtjev Pompea za audijenciju jer se ne želi sastajati s političarima uoči izbora.

“Da, zatražio je. No Papa je već jasno rekao da ne prima političare u vrijeme izbora. To je razlog”, rekao je Parolin.

Dvogodišnji sporazum Vatikana i Pekinga

Vatikan i Peking potpisali su dvogodišnji sporazum o imenovanju kineskih biskupa. Taj sporazum ističe sljedeći mjesec ali bi trebao biti obnovljen.

Dužnosnici Svete Stolice rekli su da sporazum nije savršen ali su ga opisali kao korak unaprijed nakon desetljeća u kojima su proganjani kineski katolici koji priznaju Papu.

Kineski katolici, njih gotovo 12 miliona, podijeljeni su na “podzemnu” Crkvu odanu Vatikanu i Katoličko domoljubno udruženje koje nadzire država i određuje mu biskupe.

Parolin i Gallagher rekli su da su ih “iznenadile” Pompeove kritike netom prije planiranog posjeta.

“Obično kad se organiziraju posjeti visokih dužnosnika, dnevni red se pregovara u privatnosti, povjerljivo. To je jedno od pravila diplomacije”, rekao je Gallagher.

“Kina najviše ugrožava prava vjernika”

“Sporazum Vatikana i Kine je pitanje koje nema nikakve veze s američkom politikom. To je pitanje između Crkvi i ne bi se trebalo koristiti u druge svrhe”, rekao je Parolin.

Pompea su na brifingu pitali “kreće li u borbu” s Vatikanom zbog Kine i kako bi to moglo utjecati na birače kršćane u SAD-u, a on je poručio da je to “jednostavno ludost”.

Predsjednik Donald Trump oštro se postavio prema Kini u svojoj izbornoj kampanji. Također je snažno povezan s konzervativnim pravoslavnim i katoličkim pokretima, od kojih su mnogi bili kritični prema papi Franji.

Pompeo se nije izravno osvrnuo na sporazum Vatikana i Pekinga, ali je rekao da Kina “najviše u svijetu ugrožava prava vjernika”.

“Vjerske slobode nigdje nisu napadnute kao u Kini”, rekao je Pompeo i dodao da. Komunistička partije Kine nastoji “prigušiti svjetiljku slobode (..) u zastrašujućim razmjerima.”

