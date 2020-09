Prva Trump – Biden debata: Uzavrela retorika i lični napadi

Kandidat demokrata za predsjednika SAD Joe Biden i predsjednik Donald Trump suočili su se u svojoj prvoj televizijskoj debati 29. septembra, u haotičnih 90 minuta verbalnog sparinga ispunjenog međusobnim prozivanjem i prekidanjem, istakavši veoma različite stilove dva predsjednička kandidata, prenosi “Radio Slobodna Evropa“.

Debata je, između ostalog, pokrila pitanja pandemije COVID-19, nominacije novog sudije Vrhovnog suda, red i zakon, kao i odnose među rasama, dok je Tramp agresivno napao Bidena, a bivši potpredsjednik odgovarao oštrim udarcima.

Dva kandidata su često govorila jedan preko drugog. Biden je nazvao Trumpa lažovom, klovnom, “Putinovim štenetom “, a u jednom trenutku je rekao: “Hoćeš li ušutjeti, čovječe?”

Trump je sa svoje strane rekao da “radikalna ljevica” Bidena “mota oko prsta” i kritikovao bivšeg potpredsjednika zbog insistiranja na nošenju maske za sprečavanje širenja COVID-19 kako su savjetovali medicinski stručnjaci.

Trump je rekao da je Bidenov sin Hunter neprimjereno profitirao od očevih veza dok je radio u Ukrajini.

Optužbe i negiranja su toliko često razmjenjivana da je moderator Chris Wallace s Fox Newsa više puta djelovao iritirano. Posebno je bio frustriran zbog Trumpa, moleći predsjednika da ne prekida i podsjećajući ga da je njegov izborni štab prihvatio pravila debate.

Zbog pandemije na početku debate nije bilo tradicionalnog rukovanja kao i drugih formalnosti. Rasprava je odražana u sali univerziteta u Clevelandu, državi Ohio, s manje od 100 ljudi u publici.

Biden je napao kako je Trump rukovodio odgovorom na pandemiju, rekavši da je predsjednik “čekao i čekao” da djeluje kada je virus stigao do SAD i da “i dalje nema plan”.

On je rekao Trumpu da “izađe iz zamke s pijeskom” – što je referenca na Trumpovo igranje golfa – i da ode u Ovalnu kancelariju da smisli plan za spas ljudi koje bi podržale obje partije.

“Uradili smo sjajan posao”, odgovorio je Trump, dodajući: “Ali kažem vam, Joe, nikada ne biste mogli da obavite posao koji smo mu uradili. Nemate to u krvi.”

Kandidati su se takođe sporili oko pouzdanosti rezultata izbora 3. novembra. Trump je posijao dodatnu sumnju u slanje glasačkih listića poštom, što će ove godine biti češća praksa usljed pandemije, kao i sumnju u pravilno brojanje glasova.

Trump je tokom debate opet sugerisao da možda neće prihvatiti poraz i kritikovao rano glasanje i glasanje poštom, koje se bez ozbiljnih problema godinama koristi u SAD. Trump insistira da su podložni prevarama.

Biden je pozvao glasače da glasaju na način koji im najviše odogovara, rekavši da Trump “neće moći da vas spriječi da odredite ishod ovih izbora”.

Kandidati su takođe raspravljali o Trumpovoj nominaciji Amy Coney Barrett za upraženjeno mjesto u Vrhovnom sudu SAD poslije smrti sutkinje Ruth Bader Ginsburg. Biden i druge demokrate kritikovale su Trumpovu nominaciju novog člana najvišeg američkog suda toliko blizu izbora.

Trump je rekao da su republikanci pobijedili 2016. i da zato imaju pravo da izaberu člana suda.

On je takođe odbacio izvještaj The New York Timesa u kojem se navodi da je posljednjih godina koristio rupe u zakonu da plati male poreze na lični dohodak.

Trump je insistirao da je platio “milione” u porezima i rekao da svi biznismeni rade isto što i on “osim ako nisu glupi”. On je dodao da će javnost vidjeti njegove poreske prijave, ali ne i kada.

Nekoliko sati prije debate Biden je objavio svoje poreske prijave u kojima je pokazao da su on i njegova supruga Jill platili više od 346.000 dolara u saveznim porezima i drugim isplatama za 2019. godinu na prihod od skoro 985.000 dolara.

Kada se debata okrenula na pitanje odnosa među rasama u zemlji, Trump je izbegao da odgovori na pitanje da li je spreman da osudi bijele supremasiste i militantne grupe.

“Rekao bih da gotovo sve što vidim dolazi s ljevice, ne s desnice”, odgovorio je Trump. “Spreman sam da uradim sve. Želim da vidim mir.”

Biden je optužio Trumpa da sve koristi kao prikrivenu političku poruku kako bi “podstakao rasističku mržnju, rasističke podjele“.

Trump je naveo Bidenovu podršku dok je bio senator, zakonu o kriminalu usvojenom 90-ih i rekao da je Biden tretirao Afroamerikance “loše kao bilo ko u ovoj zemlji”.

Jedak ton prve rasprave odmah je pokrenuo pitanja da li će se uopšte održati još dvije planirane debate Bidena i Trumpa.

Sljedeća debata u predizbornoj kampanji bit će suočavanja potpredsjedničkih kandidata, potpredsjednika Mikea Pencea i senatorke Kamale Harris 7. oktobra.

