Najveći napad na bolnice u historiji sad – Hakeri otišli predaleko: Doktori radili bez podataka o terapijama i pacijentima

Kompjuterski sistemi kompanije Junivezal helt sistems (Universal Health Services), koja radi na više od 400 lokacija, prije svega u SAD, prestajali su sa radom tokom vikenda, a neke bolnice morale su da ser posluže starinskim metodama uzimanjem podataka i zavođenjem pacijenata olovkom i papirom potvrdilo je više izvora upoznatih sa situacijom.

Komanije nije odmah odgovorila na zahtjeve za komentar, već je na svom sajtu objavila saopštenje da je njena “mreža trenutno u prekidu zbog problema sa IT bezbjednosti“.

Kako se nezvanično moglo čuti, cijeli slučaj miriše na rensomver napad.

Ransomver je vrsta zlonamjernog, ucjenjivačkog softrvera koji zarobljava vaše podatke pa oni koji su vas napali njime traže njihov otkup, odnosno da se plati da biste mogli ponovo da pristupite podacima.

Major hospital system hit with cyberattack, potentially largest in U.S. history https://t.co/HBdOouGDE2 via @nbcnews

— Russ Bergeron (@BergeronRuss) September 28, 2020