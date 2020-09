Naučnici uznemireni zbog novog otkrića na Antartiku: Pogledajte šta se događa

Satelitski snimci od 15. septembra pokazuju da led pokriva 3,74 miliona kilometara kvadratnih morske površine, što je tek drugi put u 42 godine da se taj broj spustio ispod četiri miliona kilometara kvadratnih.

“Poprilično smo skrhani zbog stalnog gubitka leda. No, nažalost, to nije iznenađenje”, rekla je glaciolog Tvila Mun u istraživačkom centru u Koloradu.

Sibirski toplotni talas

Rekordno mala količina morskog ledenog štita od 3,41 kilometra kvadratnog zabilježena je 2012. nakon što je kasnosezonski ciklon razbio preostali led, no to nije mnogo manje od onoga što naučnici vide danas.

Ovogodišnji gubitak morskog leda posebno je bio primjetan između 31. avgusta i 5. septembra zahvaljujući udarima toplog vazduha usljed talasa vrućine iz Sibira.

Tokom tih šest dana led se topio brže nego bilo koje druge godine od kako se sprovode mjerenja. Drugi tim naučnika je u julu objavio da sibirski toplotni talas ne bi bio moguć bez ljudskog uticaja na klimu.

Arctic sea ice reached its second-lowest minimum extent on record on Sept. 15, 2020. This year’s extent was larger only than 2012’s extent. @NASA and @NSIDC track sea ice through the year.https://t.co/hKsHRyP5LE pic.twitter.com/5108BOCy88

— NASA Earth (@NASAEarth) September 21, 2020