Masovni protesti u Londonu protiv mjera karantina

Na hiljade demonstranata okupilo se ispred Trafalgar trga u Londonu, kako bi izrazili protest protiv mjera karantina i mjera socijalnog distanciranja, uvedenih kako bi se spriječilo širenje COVID-a 19.

Londonska policija upozorila je demonstrante da poštuju mjere distanciranja. Iz policije je još prije početka protesta saopćeno da će pripadnici organa reda demonstrantima najprije objasniti da moraju da poštuju mjere distanciranja, ali da će morati da primjene odgovarajuće mjere, ukoliko oni to odbiju uraditi, prenosi “Al Jazeera Balkans“.

Na početku protesta policijski službenici viđeni su kako se nalaze oko grupe demonstranata, među kojima mnogi nisu nosili zaštitne maske, ali im se nisu suprotstavljali, prenosi Tanjug, pozivajući se na Associated Press.

The demonstrators in London have now started to attack the police. #London #londonprotest pic.twitter.com/d2zoJT7WUl

— 🌟Bar Disciple🌟🌹🆓🇵🇸 (@BarDisciple) September 26, 2020