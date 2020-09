Velika Britanija / Nove restriktivne mjere: Krenuli napadi – vojska na ulicama

Opozicioni laburisti traže pojašnjenje prijedloga o upotrebi vojske za podršku policiji u okviru novih restriktivnih mjera radi suzbijanja koronavirusa, piše “Tanjug”.

Džonson je sinoć, predstavljajući nove mere koje bi u toj zemlji mogle da ostanu na snazi šest mjeseci, upozorio da je Britanija stigla na opasnu prekretnicu u borbi protiv koronavirusa.

On je najavio i moguće angažovanje vojske u podršci sprovođenju i kontrolisanju mjera u borbi protiv širenja koronavirusa.

Pozvao je građane da, ako su u mogućnosti, rade od kuća, a već od četvrtka barovi i restorani moraće da se zatvaraju u 22 sata i da goste služe samo za stolovima.

Kritičari su odmah podsjetili da je vlada ne tako davno pozvala sve da se vrate na posao i pokrene ekonomija.

Lider laburista Kir Starmer iskoristio je svoj prvi govor na stranačkoj konferenciji da kritikuje Džonsona zbog njegove navodne nekompetentnosti u borbi protiv pandemije.

U međuvremenu Džonsonov portparol je objasnio da bi angažovanje vojske značilo da vojska ispunjava izvjesne zadatke kao što su zaštita nekih objekata kako bi policija mogla da se posveti sprovođenju mjera protiv Kovida 19, prenosi Skaj njuz.

“Ne dobija vojska dodatna ovlašćenja niti mijenja policiju i neće izricati kazne”, rekao je on.

Starmerov kolega Tomas Sajmonds pozvao je u pismu ministarku unutrašnjih poslova Priti Patel da objasni koje zadatke vojska može da obavlja, da li će imati kontakt sa građanima i koliko će angažovanje vojnika koštati.

“Činjenica da je možda potrebna vojska da podrži policiju pokazuje izuzetan pritisak kojem je policija izložena”, rekao je on.

Osim od strane političkih protivnika, kritike na račun Džonsona stigle su i sa drugih strana, prije svega iz poslovnog sektora. Ipak svjestan mogućih kritika, Džonson je unaprijed odgovorio torijevcima i poslovnoj zajednici koja strahuje da će restrikticije naneti štetu ekonomiji.

“Onima koji kažu da nam ovo ne treba i da treba da prepustimo ljude sopstvenom riziku, kažem da taj rizik nije samo naš. Tragična realnost Kovida je da vaša blaga prehlada može da znači nečiju smrt”, poručio je Džonson.

Oglasio se i lider partije Bregzit Najdžel Faraž, prenosi Dejli mejl.

“Premijer kaže da smo zemlja koja voli slobodu, ali će vas kazniti sa 10.000 funti i poslati vojsku ako hoće. To je autoritarno”, naveo je Faraž na Tviteru.

Never in our history has our collective destiny and our collective health depended so completely on our individual behaviour.

Now is the time for all of us to summon the discipline, the resolve, and the spirit of togetherness that will carry us through.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 23, 2020