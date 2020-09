Najmanje deset osoba poginulo u rušenju zgrade

Najmanje deset ljudi poginulo je kada se srušila trospratna stambena zgrada u predgrađu indijskog grada Mumbaja, navodi se u izvještajima lokalnih agencija, prenosi “Fokus“.

Šef državne radne grupe za odgovor na katastrofe Satja Pradhan izjavio je da je prijavljeno da je ispod ruševina u predgrađu Bivandi zarobljeno između 20 i 25 ljudi.

On je rekao da su spasilački timovi na putu ka mjestu nesreće.

Kadrovi objavljeni na televiziji prikazuju ruševine i spasilačkog psa koji pomaže u potrazi za preživjelima.

#UPDATE Maharashtra: One more person rescued from under the debris at the site of Bhiwandi building collapse incident.

10 people have lost their lives in the incident which took place earlier today. pic.twitter.com/deF2GiiLtK

— ANI (@ANI) September 21, 2020