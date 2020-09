Virolog pobio sve najpoznatije teorije zavjere o koronavirusu

Jedan od vodećih njemačkih virologa, profesor Hendrik Streeck, direktor instituta za virologiju na Univerzitetskoj klinici u Bonu, je za “DW” zauzeo stav kada su u pitanju najpoznatije teze ili izjave o temi koronavirusa.

Virus uopće nije tako opasan, opasnost napuhavaju mediji, političari i naučnici.”

Hendrik Streeck: To nije tačno! Sve studije koje su dosad provedene, kako one u SAD, koje teže tomu da sugeriraju manju smrtnost, kao i ostale studije koje sugeriraju veću smrtnost, nedvosmisleno pokazuju da je kod koronavirusa smrtnost definitivno viša nego kod obične gripe. Mi smo u okrugu Heinsberg (jedno od prvih žarišta pandemije u Njemačkoj op.ur.) došli do saznanja da je koronavirus najmanje četiri puta opasniji od sezonske gripe. Doduše uvijek treba uzeti u obzir kod kojeg dijela populacije se ispitivanje vrši. To je virus kojeg treba shvatiti ozbiljno, ali opet ne treba previše dramatizirati.

“Političari i mediji dnevno predstavljaju dramatične podatke o broju zaraženih. No ja ne poznajem nikoga ko je obolio od koronavirusa”

Hendrik Streeck: Pa, recimo kod mene su dvije osobe u užem porodičnom krugu oboljele od koronavirusa.

“U Italiji ili SAD-u mnogo ljudi umire. Ovdje ne. Tu je nešto sumnjivo!”

Hendrik Streeck: I mi u Njemačkoj imamo umrle od koronavirusa. U Italiji i SAD-u se zaraza proširila vrlo brzo. Dakle veliki dijelovi stanovništva su se zarazili i time su bolnice brzo došle do granica svojih kapaciteta. Virus je tamo prodro u područja gdje je prisutan visok stepen rizika da pacijenti od virusa i umru. U Njemačkoj nam je pošlo za rukom ova područja osloboditi od virusa.

“U posljednje vrijeme je bilo toliko velikih protesta protiv korona-mjera. Je li nakon toga bilo nekog naglog izbijanja broja zaraženih? Nije!”

Hendrik Streeck: Protesti su se održavali vani gdje je mogućnost prijenosa niža. Osim toga je teško zaključiti jesu li oni koji su npr. bili na protestima u Berlinu i vratili se u svoje gradove mnoge zarazili. Bilo bi lakše donositi zaključke kada bi svi demonstranti dolazili iz istog grada.

“Ove vakcine su vrlo opasna i napadaju naš DNK. Osim toga ona služe samo farmakološkoj industriji da zaradi još više.”

Hendrik Streeck: Ove teze su nedvosmisleno netačne. Vakcina ne napada gene, dakle DNK. I RNK vakcine funkcioniraju tako da se iz njih generiraju proteini. Mi sami ne posjedujemo ove enzime. To mogu samo neki retrovirusi. Zato jedna vakcina ne može zahvatiti DNK.

“Farmaceutska industrija naravno zarađuje na vakcinama. No ono što zdravstvena osiguranja godišnje potroše za vakcine je samo 0,3 posto od onoga što se potroši za lijekove općenito. Znači budžet za vakcine je mali. Osim toga farmaceutska industrija mora zaraditi na vakcinama jer inače uopće ne bi mogla istraživati”.

Hendrik Streeck: Virus je do sada već toliko puta mutirao da vakcina tu uopće ne bi pomogla. Ili se treba, kao kod gripe, svake godine vakcinisati protiv novog soja”.

“Mjere korona-režima su u potpunosti pretjerane. Ja želim nazad svoju slobodu”.

Hendrik Streeck: Mi znamo da mjere poput nošenja maski, držanja razmaka i pranja ruku pomažu i da se njima sprječavaju zaraze. Osim toga, ove mjere doprinose tome da ako se neko i zarazi virusima da se zarazi s mnogo manjim brojem virusa pa su i simptomi u njegovom slučaju mnogo slabiji. Doza virusa je presudna.

“Virus potječe iz laboratorije u Kini ili je pušten nenamjerno”

Hendrik Streeck: Vrlo je malo vjerovatno da je ovaj virus nastao u laboratoriji. S jedne strane se tako nešto, koliko ja znam, uopće ne radi. Dakle ne radi se na tome da se stvaraju novi virusi jer je to preopasno. S druge strane se porijeklo jednog virusa ne može utvrditi. On nema gene koje inače pronalazimo u prirodi. Isto tako moram reći da laboratoriji poput onih u Kini sadrže mnoge sigurnosne brane kroz više prostorija kroz koje virusi ili bakterije uopće ne mogu slučajno proći. No to je teško dokazati. Isto tako je teško dokazati i suprotno.

“Sve da se i zarazim: mlad sam i pri punoj snazi. Ako ću i oboljeti, dobit ću samo blage simptome”.

Hendrik Streeck: Statistički gledano, mladi zaista obolijevaju s blagim simptomima, a često sve prođe i bez ikakvih simptoma. Dakle statistički gledano je to tačno. No, događa se da i mladi obolijevaju uz teške simptome, pa da čak i umiru. Zabilježeni su i takvi slučajevi.

