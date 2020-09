Grčka / Nakon zemljotresa, objavljen snimak poplava, ljudi spašavaju živu glavu: Stigle informacije

Službe za spasavanje su zbrinule više od 600 ljudi.

Prva žrtva je žena čije je tijelo pronađeno u njenoj poplavljenoj kući, a druga je muškarac koji je nestao u poplavi, prenosi “Kurir“.

Žena koja se vodi kao nestala ignorisala je upozorenje vatrogasaca i policije da ne vozi u područje gdje je rijeka potopila most.

Grčka vatrogasna služba saopštila je da je dobila skoro 2.500 poziva za evakuaciju zarobljenih stanovnika i za uklanjanje stabala koja su blokirala puteve.

Najmanje dva mosta i nekoliko zgrada je oštećeno kada se izlila rijeka u centralnoj Grčkoj.

Neki dijelovi zemlje su bili bez struje.

