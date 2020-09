Mediteranom hara uragan, izdano najviše upozorenje: “Mogao bi biti najjači dosad”

Grčku bi uragan trebao pogoditi između večeras i petka ujutro, a očekuju se goleme količine kiše, poplave i vjetrovi jačine i preko 200 kilometara na sat. U Grčkoj je izdano upozorenje najvišeg stupnja, a stanovnici su pozvani da se sklone na sigurno.

Grčke vlasti upozorile su da će oluja Janos biti popraćena snažnim vjetrovima i kišom koji bi u naredna dva dana mogli dovesti do poplava i nestanka struje. Zamjenik ministra civilne zaštite Nikos Hardalias u četvrtak je savjetovao stanovnike područja u prošlosti pogođenih poplavama ili koji žive blizu rijeka da pronađu alternativni smještaj, a ostale da ograniče svoja putovanja.

“Utjecaj Janosa, moramo biti jasni, bit će sličan drugim olujama, no snažniji po intenzitetu, rasponu i trajanju”, rekao je dan ranije.

Glasnogovornik vlade Stelios Pecas kazao je kako se intenzitet i putanja oluje ne mogu precizno predvidjeti, prenosi 2Index“.

Rijetka meteorološka pojava u Sredozemlju

Medicane ili mediteranski tropski uragan vrlo je rijetka meteorološka pojava u Sredozemlju, a uglavnom se javlja samo u najtoplijem dijelu Sredozemnog mora.

Za razvoj uragana u Sredozemnom moru uvjeti su vrlo nepovoljni: temperatura mora nije dovoljno visoka, često nema dovoljno vlage, a Sredozemno more jednostavno je premaleno za njihov razvoj. Od 1948. do 2011. godine ukupno je zabilježeno samo 99 ciklona koji su podsjećali na uragan.

Look familiar? 🌀

This is a Medicane.

Named Ianos, it’s going to bring very stormy conditions in Greece 🇬🇷

🚨 Red warnings in force for rain, thunderstorms and wind.

Simon pic.twitter.com/Q0cFjfTMPY

— BBC Weather (@bbcweather) September 17, 2020