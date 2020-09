“Svrgnuta” kraljica Elizabeta Druga

Ali, karipsko ostrvo je objavilo planove za uklanjanje posljednjih ostataka imperijalizma.

Barbados planira da svrgne kraljicu Elizabetu II sa mjesta šefa države i da postane republika do novembra 2021.

Ostrvo koje je steklo nezavisnost 1966. godine – nekada je bilo dragulj u Britanskom carstvu zbog svojih unosnih plantaža šećera, kojima je u potpunosti upravljao ropski rad uvezen iz Afrike.

Barbados to relieve the UK Queen of her duties by 2021.

“Barbados will take the next logical step toward full sovereignty and become a republic by the time we celebrate our 55th anniversary of independence.”

This is the globalization of #BLM. pic.twitter.com/gk7p5qn6mL

— Kristen Clarke (@KristenClarkeJD) September 16, 2020