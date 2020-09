Ova branša je najveći gubitnik korona-krize: “Nismo ništa manje bitni od frizera”

Smisao za humor je još nije napustio. Na pitanje koliko joj je godina, Stephanie Klee odgovara uz smijeh: “Na to pitanja Vam neću odgovoriti. Osim toga znate da dame noći uvijek lažu.” No predsjednica Njemačkog saveza radnica u seksualnim uslužnim djelatnostima je još uvijek jako ljuta. I to na političare koji su ovoj branši tokom koronakrize zabranili rad. “Politika se ružno ponijela prema nama. Šta se događa s prostitutkama, to ne zanima nikog. Pritom nismo ništa manje važni nego recimo frizeri”, kaže ova odlučna 58-godišnjakinja, piše “Deutsche Welle“.

Ugrožena socijalna egzistencija

Posebno su bile pogođene prostitutke iz istočne Europe. “Mnoge nisu znale kako će napuniti hladnjak sljedeći dan, većina njih je bez finansijske rezerve, mnoge su ovdje plaćale porez a za vrijeme lockdowna su otišle kućama pa nisu primale socijalnu pomoć”, kaže Klee.

Sada je upravni sud ukinuo zabranu seksualnih uslužnih djelatnosti u najmnogoljudnijoj njemačkoj saveznoj pokrajini Sjevernoj Rajni-Vestfaliji. I u mnogim drugim njemačkim saveznim pokrajinama bordeli smiju ponovno otvoriti vrata.

No za mnoge je ukidanje zabrane došlo prekasno. Mnogi bordeli, među njima i Pascha u Kölnu, koji je slovio kao najveća ustanova takve vrste u Europi, su zatvorili vrata. Ova branša slovi za najveće gubitnike korona-krize. Mnoge prostitutke su pokušavale, usprkos zabrani, nastaviti s radom, preko telefona ili internetskih ponuda. Klee kaže kako, kada se nedavno u Kölnu susrela s nekoliko kolegica, njihovi mobiteli nisu prestajali zvoniti. “Mušterije žele održati kontakt, pa makar i za kratko ćaskanje preko telefona”, kaže.

Korona iziskuje kreativnost

No više od pitanja kako trenutno funkcionira rad u ovoj branši, Stephanie Klee i njezine kolegice zanima kako bi to moglo izgledati u budućnosti s koronavirusom, maskama, pravilom razmaka…”Već će nam nešto pasti na pamet, bit ćemo kreativni. Možda se vratimo metodama koje smo zaboravili ili potisnuli”, kaže uz smiješak Klee ne precizirajući na šta konkretno misli.

Da će prostitucija opstati i da je ovu branšu nemoguće ukinuti, kako to traže neke humanitarne organizacije, smatra i Anne Rossenbach iz socijalne službe kelnskog Caritasa. “Zabranama ne postižemo ništa.”, kaže Rossenbach, zadovoljna što se prostitutke sada mogu vratiti legalnom poslovanju.

Grad na Rajni se može pohvaliti naprednim projektima kada je u pitanju zbrinjavanje prostitutki i stvaranje boljih uvjeta za njihov rad. Za one koje žele napustiti „najstarije zanimanje na svijetu”, grad nudi nekoliko programa

Ciljani programi za početak novog života

“Mi ne smijemo one koje žele istupiti iz svog dosadašnjeg posla odmah strpati u neki socijalni program. Tu su razne sudbine, neke od njih su prekinule studij ili školovanje prije nekoliko godina i mi moramo gledati kako da iskoristimo ta iskustva”, kaže Rossenbach iz Caritasa.

Ona je 1999. radila na novom zakonu koji je legalizirao i regulirao prostituciju u Njemačkoj, zakon koji je poboljšao situaciju žena na terenu. Danas se organizacije za zaštitu prostitutki bore s drugim problemima. Mnoge žene i djevojke dolaze iz novih EU zemalja poput Rumunije i Bugarske. “Mi se moramo boriti protiv siromaštva u tim zemljama. A ovdje u Njemačkoj zdravstvenim uredima moramo pomoći kako ne bi bili samo uspješni u borbi protiv širenja koronavirusa nego i u zaštiti prostitutki”, zaključuje Rossenbach.

