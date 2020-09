Udala se lijepa Ruskinja kojoj je ljubomorni muž prije tri godine odsjekao obje ruke

Margarita i njen novi suprug Maksim nedavno su priredili vjenčanje na kojem su prijateljima priredili i neobično iznenađenje.

U trenutku kada je trebalo da razmijene burme, Maksim ih je bacio u rijeku i šokiranim gostima rekao: “Danas definitivno neće biti vjenčanja”. Nakon početnog šoka, Margarita je objasnila da su se njih dvoje vjenčali prije godinu dana i da je ovo zapravo proslava prve godišnjice braka. Za medije je potvrdila da je u drugom braku “nenormalno sretna”.

Margarita se inače sa svojom djecom preselila iz moskovske oblasti, gdje se tragedija dogodila u Sankt Peterburg. Nju je bivši muž optužio da ga je varala i u psihotičnom nastupu ljubomore odsjekao joj je obje ruke. Margrariti su ljekari uspjeli zašiti jednu ruku, ali može da je koristi samo djelimično dok drugu nisu uspjeli spasiti.

Dmitri je dobio zatvorsku kaznu od 14 godina, a Margarita je u međuvremenu počela koristiti bioničku šaku na drugoj ruci. Nakon užasa koji je preživjela podnijela je zahtjev za razvod i napisala knjigu “Sretna bez ruku” u kojoj se obratila svim ženama koje prolaze kroz porodično nasilje i podstakla ih da pobjegnu iz takvog odnosa.

Nedavno je po prvi put objavila i seriju slika sa bioničkom rukom.

– Kada ljudi vide protezu, gledaju me kao superheroja, a kada me vide bez šake, sažalijevaju me. Mislim da pretjeruju i u jednom i u drugom slučaju, a ovim slikama sam htjela da pokažem da nema nikakve razlike u meni sa rukom i bez ruke – rekla je tada.

– Žene me često pitaju kako da se zaštite od nasilnog partnera i kako da budu sigurne da partner nije nasilan. Nemam odgovor na to pitanje. Osoba može da se promijeni u sekundi. Mene moje iskustvo nije navelo na to da dignem ruke od ljubavi. Morate da vjerujete u dobre stvari – kazala je Margarita koja kaže da je drugog muža pažljivo izabrala.

Prvo su, kaže, bili prijatelji, sve dok se nije navikla na njega.

– Strpljivo me je čekao i nije me pritiskao i zahtijevao da definiramo vezu. Vjerujem da je zato i uspjelo. Moja dva sina se sjajno slažu sa njim – kaže Margarita, dodajući da njeni sinovi ne znaju ništa o tome kako je njihov otac majci odsjekao ruke.

– Znaju samo da je u zatvoru i to je to. Ne smatraju ga ocem – izjavila je ona, prenosi “Žena“.

