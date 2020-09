Užas u SAD: Policija pucala u autističnog dječaka

Linden Cameron, koji ima Aspergerov oblik autizma, sada je u teškom stanju u bolnici, rekla je njegova majka.

Majka, Golda Barton, rekla je da je vjerovala da će policija upotrijebiti najmanju moguću silu.

Narednik policije Salt Lake Cityja Keith Horrocks rekao je novinarima da se “incident sada istražuje”, piše BBC.

Barton je ispričala da je operateru, koji joj se javio kada je nazvala broj 911, rekla da njenog sina treba odvesti u bolnicu na liječenje.

Dodala je da je doživljavao krizu jer joj je to bio prvi dan na poslu nakon skoro godinu dana i dječak je imao tjeskobu zbog razdvajanja.

“Rekla sam, on je nenaoružan, nema ništa, samo se naljutio i počeo vikati i vrištati. On je dijete, pokušava privući pažnju, ne zna kako to regulirati”, kazala je Barton.

Na konferenciji za novinare, narednik Horrocks je izjavio da su policajci pozvani zbog “nasilnog psihičkog pitanja” i da je dječak “prijetio nekim ljudima oružjem”, prenosi “Radiosarajevo“.

Dodao je da nije bilo nagovještaja, kada su stigli, da je dječak naoružan.

Policajac je pucao u dječaka kada je pokušao pobjeći, rekao je narednik Horrocks.

inden Cameron pretrpio je povrede ramena, oba gležnja, crijeva i mokraćne bešike.

“Dugoročni učinci njegovih povreda još nisu poznati, ali vjerovatno je da će njegov oporavak biti dug i zahtijevat će više vrsta liječenja”, navodi se na stranici koju je otvorio prijatelj porodice.

Prema podacima koje je Washington Post prikupljao i redovno ažurirao, američka policija je od početka 2015. godine ubila 1.254 osoba s mentalnim bolestima, što predstavlja 22 posto ljudi u koje je policija širom zemlje pucala i koje je ubila u tom periodu.

