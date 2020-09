SAD: Koronavirusom zaraženo više od pola miliona djece

U Sjedinjenim Američkim Državma (SAD) do početka septembra zaraza koronavirusom je potvrđena kod više od 500.000 djece, javlja Anadolu Agency (AA).

U vijesti objavljenoj na portalu ”The Hill“, navodi se kako su Američka akademija pedijatara i Udruženje dječijih bolnica sastavili izvještaj u kojem se navodi kako je od 20. augusta do 3. septembra zaraza koronavirusom potvrđena kod oko 70.000 djece, te da je došlo do povećanja od 16 posto u odnosu na prethodne dvije sedmice.

U izvještaju se navodi kako je do 3. septembra potvrđeno 513.415 slučajeva zaraze kod djece.

Ujedno, navedeno je kako djeca čine manje od deset posto ukupnog broja zaraženih, a od posljedica zaraze preminulo je 1.003.

U 18 od 52 savezne države nije registrovan smrtni slučaj kod djece povezan s COVID-19.

Također, vidljivo je kako se u podacima koje su dostavile savezne države, dolazi do razlika u kategorijazaciji starosne dobi djece, pa se tako u pojedinim saveznim državama smatraju osobe mlađe od 18 godina, dok su u drugima to osobe do 14 godina.

U SAD-u je potvrđeno 6.514.376 slučajeva zaraze, a od posljedica bolesti 194.034 osobe.

