Neobičan “posjetilac” na plaži: Ljudi se prestravili kada su vidjeli šta je doplivalo do obale

Dok je plaža u gradu Durban na jugoistoku Južne Afrike potpuno zatvorena, uslijed mjera za suzbijanje širenja korona virusa, lokalci su otkrili veoma neobičnog posjetioca, piše “Srbija Danas“.

Bila je to dva i po metra duga crna mamba koju je more izbacilo na obalu. Ova vrsta zmije je najduža afrička zmija otrovnica i druga najotrovnija zmija na svijetu poslije kraljevske kobre. Biolozi su stigli na mjesto događaja, pozvali policiju i obavijestili ih da se na plaži velika crna mamba.

– Obično smo sumnjičavi jer većina ljudi misli da je bilo koja tamnija zmija upravo mamba i zbog toga ubijaju puno neotrovnih zmija – saopštilo je Južnoafričko udruženje za biološka istraživanja mora (SAAMBR) putem Fejsbuka.

Kako su izvjestili, poziv policije ih nije iznenadio jer su nedavno na tom području primijetili veliku zmiju.

Herpetolozi su odmah krenuli prema obali.

– Za njih je to ipak bilo posebno iskustvo kada su spasili zmiju dugu 2,47 metara. Crne mambe rijetko se mogu naći na obalnom pojasu, jer uglavnom borave u dolinama sa gustim rastinjem. Možda je zmija došla na obalu kroz kanale i rijeke koje se ulivaju u luku – rekli su iz udruženja.

Zmija je, prema biolozima, bila toliko iscrpljena da je spasavanje proteklo bez problema. Dok su joj se biolozi približavali, životinja ih je jedva primijetila.

Nakon što je zmija uhvaćena, pregledao ju je veterinar, a nakon oporavka biće premještena u sigurno područje ili u svoje prirodno stanište, saopštilo je udruženje.

Video snimak pokazuje kako se crna mamba bori sa morskim talasima, a zatim i momenat spasavanja.

