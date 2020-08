U urušavanju dvospratnog restorana u Kini poginulo 29 osoba

Prema izjavi Ministarstva za upravljanje vanrednim situacijama Kine, ispod ruševina je spašeno 59 osoba, prenosi “Radiosarajevo“.

Sedam je zadobilo teške tjelesne povrede.

Restoran se nalazi u okrugu Xiangfen u provinciji Shanxi, oko 630 kilometara jugozapadno od Pekinga.

Uzrok urušavanja zgrade još nije poznat. Zvaničnici su potvrdili da su završene akcije traganja i spašavanja.

NEW: A two-floor restaurant collapsed in Xiangfen County of Shanxi Province in north China, with 33 people rescued, of which 5 were killed and one was seriously injured. About 4 remain missing. The search operation is still underway. pic.twitter.com/cdsNzUJLpX

— ZouYue (@ZouYueTweets) August 29, 2020