Kina / Srušio se restoran: Poginulo 29 ljudi, preko 50 žrtava izvučeno iz zidina

Nadležni organi su potvrdili da je završena akcija spasavanja žrtava u nesreći koja se juče dogodila u Kini, kada se dvospratni restoran srušio tokom održavanja jedne rođendanske proslave, prenosi “Tanjug”.

U nesreći je 29 ljudi izgubilo život, dok je 28 ranjeno, uključujući sedam osoba koje se nalaze u kritičnom stanju.

Death toll in #China restaurant collapse climbs to 29 – https://t.co/t6lsaoMMhW pic.twitter.com/bVYouUMyvZ

Nesreća se dogodila juče ujutru, kada se dvospratni restoran u selu na sjeveru Kine srušio tokom proslave 80. rođendana jednog od njegovih stanovnika.

Selo u kojem se dogodila nesreća nalazi se u okrugu Changfen u provinciji Šansi, oko 630 kilometara jugozapadno od Pekinga.

Zvanicnici nisu saopštili šta je bio uzrok nesreće, piše Asošijeted pres.

Roof collapse at restaurant in China kills 17 people and injures 28 as rescue workers desperately search for trapped people https://t.co/cSg8W4NMO6

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 30, 2020