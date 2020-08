Glavni Putinov protivnik je u komi, pojavila se slika trenutka trovanja?

Navalni (44), pravnik i borac protiv korupcije i jedan od najžešćih kritičara ruskog predsjednika Vladimira Putina, u bolnici je u Omsku nakon što je izgubio svijest na letu za Moskvu prije kojeg je popio čaj.

Zrakoplov je prinudno sletio kako bi ga se prebacilo u bolnicu.

Njegova glasnogovornica Kira Jarmiš napisala je na Twitteru da je Navalni stavljen u stanje kome i na respiratoru je dok se provode testovi.

“Aleksej je otrovan”

“Aleksej je otrovan”, napisala je. “Aleksej je sad na intenzivnoj njezi”, kaže Jirmiš, prenosi Afp.

“Sigurna sam da je namjerno otrovan”, kazala je za radiostanicu Echo u Moskvi i dodala da se po liječnicima otrov brže apsorbira ako je u vrućoj tekućini.

Državna novinska agencija TASS izvijestila je da je Navalni na toksikološkoj jedinici intenzivnog liječenja u bolnici u Omsku, prenosi “Index“.

“Njegovo je stanje ozbiljno”, kazao je glavni liječnik bolnice Aleksander Murakovski za TASS.

Britanska agencija Reuters prenosi da je jedan od liječnika u bolnici Anatolij Kaliničenko kazao kako nije izvjesno da je Navalni otrovan, kao što to sugeriraju njegovi suradnici.

Glasnogovornica: Popio je crni čaj na aerodromu, to jutro nije ništa drugo konzumirao

Jarmiš je kazala da je Navalnom pozlilo nakon što je popio crni čaj u zračnoj luci te da nije ništa drugi konzumirao tog jutra.

Kaliničenko je kazao da je “prirodno trovanje” jedna od radnih dijagnoza koje su uzete u obzir.

Yarmiš je kazala kako je na njihov zahtjev u bolnicu pozvana policija.

“Mislimo da je Aleksej otrovan nečime što je pomiješano s njegovim čajem. To je jedino što je tijekom jutra pio”, napisala je na Twitteru.

Voditelj pravnog odjela antikorupcijske fondacije koju vodi Navalni, Vjačeslav Gimadi, napisao je na Twitteru da nema “dvojbi da je Navalni otrovan zbog političkog položaja i aktivnosti”.

Po njegovim riječima Navalnijevi odvjetnici zatražili su istragu pokušaja ubojstva javne osobe.

Navalni je već ranije pretrpio napade i zadnji je u nizu ruskih kritičara Kremlja koji je žrtva trovanja.

Navalni je 2017. pretrpio kemijske opekline očiju kad mu je napadač ispred njegova ureda bacio u lice zelenu tekućinu koja se koristi kao dezinficijens.

Prošlog kolovoza imao je osip i bio je otečen za vrijeme boravka u policijskom pritvoru dok je služio kratku kaznu zatvora zbog nezakonitih prosvjeda. Tada su liječnici zaključili da se radi o alergiji, no on je tražio istragu mogućnosti trovanja.

“Otrovan je u policijskom pritvoru. Sigurna sam da se sad isto dogodilo. Različiti su simptomi, očigledna druga tvar”, rekla je Jarmiš za Echo.

