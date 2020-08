Njemačkoj će do 2030. nedostajati 300.000 njegovatelja

Njemačkoj nedostaje 50.000 njegovatelja. Ministar zdravstva taj problem želi riješiti radnom snagom iz inozemstva. Ali u doba korone to nije baš lako, javlja “Deutche Welle”.

– Jednog dana ćeš pričati kako si uspio u životu. Bit ćeš primjer drugima – to stoji na jednoj fotografiji koju je Herbert Otoniel Perez Viktorijano (Victoriano) postavio na Facebook. Zvuči kao velika vizija, ali Perez ViKtoriano je već sada za mnoge uzor.

Ovaj 29-godišnjak iz južnog Meksika dobio je posao u berlinskoj klinici “Charite”. Tamo radi kao njegovatelj i brine o pacijentima koji boluju od zaraznih i plućnih bolesti. Radi od novembra 2018. zajedno s 20 drugih njegovatelja i medicinskih sestara iz Meksika.

No njegov put do Njemačke nije bio baš jednostavan. Krajem 2016. se u svojoj domovini javio na oglas agencije za posredovanje u pronalaženju posla u inozemstvu i počeo učiti njemački jezik. Do tada je već godinu dana radio kao njegovatelj.

No neposredno prije nego što je Perez Viktoriano trebao otići u Njemačku, agencija je propala. Ali imao je sreće da je kontakt s klinikom “Charite” već je prije toga bio uspostavljen, pa ga je klinika pozvala u Berlin.

Nedostatak stručnog kadra u zdravstvu je i prije korone bio veliki problem za njemačkog ministra zdravstva Jensa Špana (Spahna). Prema njegovim izjavama u sektoru njege nedostaje 50.000 njegovatelja. Do 2030. ta će se brojka popeti na oko 300.000, procjenjuje Njemačko vijeće za njegu.

To nije novi problem, još od 2013. je u toku program Centralnog posredništva za stranu i stručnu radnu snagu (ZAV) u okviru Savezne agencije za rad. Pod nazivom “Triple Win” vrbuju se njegovatelji u inozemstvu.

Sredinom 2019. ministar Špan je htio unijeti još malo svježine u ofanzivu vrbovanja radne snage. Prvo je otputovao na Kosovo, a potom u Meksiko kako bi sklopio sporazume o zapošljavanju. Neposredno prije toga je osnovao Njemačku agenciju za stručnu radnu snagu u sektorima zdravstva i njege (DeFa). Agencija bi prije svega trebala brinuti o tome da stručnoj radnoj snazi olakša ulazak i izlazak iz zemlje.

Ali na upit “Deutsche Wellea” iz Ministarstva zdravstva je stigao pismeni odgovor da je zbog trenutnih mjera zbog pandemije dovođenje radne snage “obustavljeno na neodređeno vrijeme”. A u DeFa-i već ima 1.300 sporazuma s njegovateljima iz Meksika i s Filipina.

Direktor Kadrovske službe klinike Sarbriken Tomas Hese (Thomas Hesse), također se oslanja na stručnu radnu snagu iz inozemstva.

– Mi bismo ovdje morali obrazovati mnogo više ljudi i istovremeno gledati da zapošljavamo radnu snagu iz inozemstva. Samo ćemo tako uspjeti stvari staviti pod kontrolu – kaže Hese. On naglašava da je radna snaga iz Meksika jako dobro osposobljena za rad, piše DW.

