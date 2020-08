Drljević: Imamo informacije iz Azije i Singapura da je koronavirus mutirao

Određivanje modela nastave, hoće li to biti online ili praktična nastava u učionicama. Također, određivanje modela – hoće li to biti deset učenika u učinionici, nastava svaki drugi dan, pa i određivanje načina prevoza učenika, o kojem se mora strogo voditi računa, je vrlo delikatna misija, kazao je Ednan Drljević, član Kriznog štaba Zeničko-dobojskog kantona.

Stručna literatura

Prema njegovim riječima, ono što mu je poznato, u posljednje vrijeme, u stručnoj literaturi imaju potvrdu da se djeca više ne vode kao superširitelji korone zbog svoje hiperaktivnosti, kao što je to bio slučaj ranije.

– Njihova uloga u širenju infekcije je puno manja nego smo ranije imali podatak. Sve to, ipak, naginje da se može biti otvorenije i prema klasičnoj nastavi. Koji će nivo biti izabran, ne bih ulazio u to jer je delikatno pitanje. Međutim, preporučujem svim roditeljima da izbjegavaju kontakt male djece s starim osobama – kaže Drljević.

Ističe da, koja god mjera se odredila, mora se poštovati do kraja i nema eksperimentiranja.

– Sve mjere moraju biti stopostotno provođene do kraja, od učenika i profesora do roditelja djece – napominje on.

Naglašava i to da još nismo dostigli vrhunac pandemije, nego se nalazimo na “zaraženom platou”.

– Imali smo porast broja novozaraženih duži period i sada smo dostigli ravnu liniju koja ide deset posto gore-dolje. Ovo je kontrolirana epidemija i ja sam više nego zadovoljan – kaže Drljević, piše “Avaz“.

Prema njegovim riječima, dobivaju podatke, pogotovo iz Azije i Singapura, da ima dokaza da je virus, ipak, mutirao, u smislu da je nešto veći broj lakših slučajeva, odnosno manji broj teških i smrtnih slučajeva.

Stroge pripreme

– To je vijest koja nas raduje i da bi prognoze koje radimo svaki dan bile povoljnije. Ipak, opet naglašavam, moramo se strogo pripremati, imamo za to praktično tri mjeseca, baš kao što smo se pripremali za sezonsku gripu, te da strogo pratimo i nastavimo kontrolirati i dalje Covid infekciju – zaključuje Drljević.

