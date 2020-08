Historijski iskorak Izraela i UAE: Evo šta su dogovorili

Ovu informaciju danas je na Twitteru objavio i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump koji je pomogao da se ovaj sporazum potpiše.

To je prvi sporazum te vrste potpisan od onoga iz 1994. godine između Izraela i Jordana, a konačno bi trebao dovesti do potpune normalizacije diplomatskih odnosa ove dvije zemlje.

Kako je Trump rekao, a prenose brojni svjetski mediji, ovo je historijski iskorak.

“Naša dva velika prijatelja postigla su historijski mirovni sporazum – Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati. Svi su govorili da je nemoguće. Poslije 49 godina Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati će u potpunosti normalizovati diplomatske odnose. Uspostavit će diplomatska predstavništva i otpočeti prekograničnu saradnju”, rekao je Trump.

Američki predsjednik istakao je da je riječ o značajnom koraku koji će doprinijeti izgradnji mirnijeg, sigurnijeg i razvijenijeg Bliskog istoka.

“Sada kada je led probijen očekujem da će više arapskih i muslimanskih država slijediti primjer Ujedinjenih Arapskih Emirata i normalizovati odnose sa Izraelom”, naveo je Trump.

Prema navodima medija, sporazum predviđa i da se muslimanima omogući veći pristup džamiji Al-Aksa u Starom gradu Jerusalimu, kao i da lete iz Abu Dabija u Tel Aviv, a sa druge strane UAE i Izrael će proširiti i ubrzati saradnju u pogledu liječenja i razvoja vakcine protiv koronavirusa.

U zajedničkom saopćenju Sjedinjenih Država, UAE-a i Izraela navedeno je da će se delegacije sastati u predstojesigurnosti, telekomunikacijama, energetici, turizmu i drugim oblastima i zdravstvenoj zaštiti. Dvije države sarađivat će i u suzbijanju pandemije koronavirusa.

Dogovor je uslijedio u četvrtak nakon telefonske sjednice kojoj su prisustvovali predsjednik SAD Donald Trump, premijer Izraela Benjamin Netanyahu i princ Abu Dhabija šeik Mohammed Bin Zayed.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020