Donald Trump: “Bolton je najgluplji čovjek kojeg sam upoznao i nažalost sreo”

Verbalni rat između američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) i bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Bijele kuće Džona Boltona (Johna) ne jenjava.

Američki lider danas je Boltonu ponovo posvetio tvit nazvavši ga “najglupljom osobom” koju je upoznao.

– Džon Bolton, jedan od najglupljih ljudi koje sam upoznao u vladi i nažalost sreo, navodi često da sam Vladimira Putina iz Rusije poštovao, pa čak mu i vjerovao, više od ljudi u našim obavještajnim agencijama. Naravno to nije istina – između ostalog napisao je Tramp na Twitteru, prenosi “Avaz“.

John Bolton, one of the dumbest people I’ve met in government and sadly, I’ve met plenty, states often that I respected, and even trusted, Vladimir Putin of Russia more than those in our Intelligence Agencies. While of course that is not true, if the first people you met from….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2020