Prošle sedmice je bio među prvima koji je PRIMIO VAKCINU PROTIV KOVIDA: Imao je samo JEDNU NUSPOJAVU, a evo o čemu se radi

Gari je profesor političkih nauka na univerzitetu u San Dijegu i volontirao je za poslednju fazu vakcine koju proizvodi Moderna. Primio je svojih prvih 100mg eksperimentalne mRNA-1273 vakcine u četvrtak, a drugu i poslednju dobiće 26. avgusta. Modernina vakcina jedna je od obećavajućih i očekuje se da će biti među prvima na tržištu, a profesor kaže da se prijavio za testiranje jer ne vidi na koji će se drugi način pandemija zaustaviti osim da svi steknu imunitet, prenosi “Zena Blic“.

Priznaje da je bio prilično nervozan zbog mogućih posljedica, ali na svu sreću nema ih, makar nikakvih ozbiljnih.

– Studija bi zapravo trebalo da traje dvije godine, ali čuo sam osoblje kako priča da će u slučaju željenih rezultata vakcina biti spremna već do februara 2021. godine – ističe i opisuje kako je izgledao proces:

– Došao sam na zakazan sastanak u 13:30 i morao sam da čekam 45 minuta. Zatim su me odveli u sobu za ispitivanja i postavili mi veliki broj medicinskih pitanja o postojećim oboljenjima i slično. Tada su mi izmerili težinu, visinu i krvni pritisak i uzeli malo krvi, te uradili bris kako bi me testirali na kovid. Potom su me odveli u sobu za vakcinaciju gde mi ju je medicinska sestra ubrizgala odmah ispod ramena. Daju ili vakcinu, ili placebo. Ne znam to ni ja, a ni oni.

Nakon što je primio vakcinu, Stradioto je odveden u drugu sobu sa još dva dobrovoljca gde je sačekao 30 minuta kako bi se utvrdilo da nema oštećenja kože na mjestu uboda.

Nakon ubrizgavanja vakcine ističe da ga je ruka jako boljela, ali uprkos tome što je bio nervozan drago mu je što nije imao veće nuspojave.

Mislim da je ovako nešto veoma važno jer ne vidim drugi izlaz iz ove pandemije, osim efikasne vakcine ili lijeka.

Od volontera će se tražiti i da vode nedeljni dnevnik putem aplikacije za praćenje zdravlja i odgovaraju na niz pitanja o području na koje je vakcina ubrizgana.

Nakon što primi drugu dozu, naučnici će pomno pratiti sve dobrovoljce kako bi vidjeli da li su zaista zaštićeni posebno u područjima gde se virus i dalje neprekidno širi.

Očekuje se da će Moderna u narednom periodu zaključiti ugovor sa američkom vladom koja planira da kupi stotine miliona doza vakcina. I Moderna kaže da je u običnim uslovima za razvoj vakcine potrebno više vremena, ali da su sada svi upregli sve raspoložive kapacitete da se što pre dođe do konačne vakcine jer je to jedini način da se pandemija zaustavi.

Facebook komentari