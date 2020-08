Srušio se avion: Prema prvim informacijama na letu je bila 191 osoba

Kako javljaju svjetski mediji, avion je prevozio 191 putnika.

Prema prvim informacijama, avion je prilikom slijetanja proklizao na pisti i navodno se prepolovio na pola.

Kerala: An #AirIndia Express plane skidded during landing at Karipur Airport, Kozhikode. pic.twitter.com/DSzbTzATXp

— Amit Chaubey (@amits719) August 7, 2020