Amonijev nitrat kriv za kataklizmu u Bejrutu: Bez doma ostalo više od 300.000 ljudi

Skoro 3.000 tona amonijevog nitrata, oduzeto s broda u blizini obale Bejruta prije šest godina i prebačeno u obližnje skladište, okrivljeno je za eksploziju koja je u utorak odjeknula kroz lučko područje libanske prijestolnice, prenosi Fena. Prema posljednjim podacima AFP-a, poginulo je 113 osoba, više desetina smatra se nestalim, a više od 4.000 je ranjeno.

Amonijev nitrat je bijela čvrsta supstanca u obliku kristala koja se proizvodi u velikim industrijskim količinama. Njegova najčešća upotreba je kao izvor azota za gnojivo, ali se koristi i za stvaranje eksplozija u rudarstvu, piše BBC.

– Amonijev nitrat nećete pronaći u zemlji. To je zato što je ta supstanca sintetička, proizvedena reakcijom amonijaka sa azotnom kiselinom – kazala je Andrea Sela (Sella), profesorica hemije na „University College“ London.

Amonijev nitrat proizvodi se širom svijeta i relativno je jeftin za kupovinu. Međutim, njegovo skladištenje je problematično, a povezano je s teškim industrijskim nesrećama u prošlosti.

– Amonijev nitrat je sam po sebi relativno siguran za rukovanje – kaže profesorica Sela.

No, ako imate veliku količinu ove supstance neiskorištenu, ona počinje propadati.

– Pravi problem je što će s vremenom apsorbirati male količine vlage i na kraju će se pretvoriti u ogroman kamen – kaže Sela.

To ga čini opasnijim, dodaje, jer to znači da ako dođe do eksplozije, ona će se mnogo lakše širiti.

– Što duže stoji, veća je vjerovatnoća da će biti kontaminirana supstancama poput lož ulja – izjavio je bivši visoki vojni obavještajac Filip Ingram (Philip) u programu „Today” za Radio BBC 4.

Kada se to dogodi može doći do hemijske reakcije.

– Takva supstanca počne proizvoditi vlastitu toplinu i nakon što počne taj proces nema mu kraja, samo nastavlja proizvoditi sve više toplotne energije i vremenom se to nakuplja. To onda može dovesti do eksplozije velikih razmjera kao što smo vidjeli na snimcima iz Bejruta – rekao je Ingram.

Videosnimci iz Bejruta pokazali su kako se dim uzdiže iznad mjesta požara, a potom i oblak u obliku gljive koji je uslijedio nakon eksplozije.

– Ovaj oblak nastaje kada imate udarni talas koji putuje većom brzinom od brzine zvuka i to možete vidjeti u bijelom sferičnom oblaku koji putuje iz centra i širi se prema gore – kazala je Sela.

Šok talasi se proizvode od kompresovanog zraka.

– Zrak se brzo širi i naglo se hladi, a voda kondenzira, što uzrokuje stvaranje oblaka – dodala je ona.

Kada amonijev nitrat eksplodira, on može dovesti do oslobađanja otrovnih plinova, uključujući azotne okside i plinove amonijaka.

– Ako ne puše vjetar, to bi mogla postati opasnost za ljude koji se nalaze u blizini – kazala je Sela.

S tako snažnom eksplozivnom moći, amonijev nitrat koriste vojske širom svijeta kao eksploziv.

Korišten je i u nekoliko terorističkih činova, uključujući bombaški napad u američkom Oklahoma Sitiju 1995. godine. U tom je incidentu Timoti Mekvej (Timothy McVeigh) koristio dvije tone amonijevog nitrata za stvaranje bombe koja je uništila saveznu zgradu i usmrtila 168 ljudi.

Tragediju u luci u Bejrutu je izazvala eksplozija približno 2.750 tona amonijevog nitrata, koji je bio nestručno smješten u skladištu u luci,piše Avaz

Gradonačelnik Bejruta Marvan Abud je govorio o „apokaliptičnoj situaciji“ koja je više od 300.000 ljudi učinila beskućnicima, a šteta je procijenjena na više od tri milijarde dolara.

