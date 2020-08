Snimak s vjenčanja u Bejrutu: Detonacija prekinula fotografiranje mladenke

Na snimku se vidi kako se mlada fotografiše nakon vjenčanja. Na njenom licu je širok osmijeh, dok se u pozadini čuje muzika.

Odjednom se čuje strahovit prasak, njena haljina i buket bukvalno odlijeću, a kamera se okreće i prikazuje dim i posljedice jake detonacije.

Policija je saopćila da je do detonacije u Bejrutu došlo zbog pokušaja krađe. Za vrijeme zavarivanja otvora kroz koje bi kriminalci mogli da izvrše krađu, eksplodirao je kalijum-nitrata uskladišten u luci, prenose mediji.

Prema posljednjim informacijama, poginulo je više od 100 osoba, a oko 4.000 povrijeđeno, prenosi “Radiosarajevo“.

Spasioci pretražuju ruševine u potrazi za žrtvama i strahuje se da će broj rasti.

A bride captured shooting her wedding photos moments before the explosions. Disturbing!!

#PrayForLebanon #Beirut pic.twitter.com/sLN8rXLFZg

— #StaySafe (@Iamhornsby) August 5, 2020