PARANOJA ĆE NAM GLAVE DOĆI! Mladić pucao na majku i sina jer NISU DRŽALI DISTANCU

Žena je sjedila a sa svojim sinom u predvorju hotela na jednoj sofi, kada im je Daglas prišao i upozorio ih da ne drže propisanu distancu, prenosi “Informer“.

Veronika mu se ljubazno nasmejala, a potom je nastavila da sedi kraj svog sina kao da se ništa nije dogodilo. To je, izgleda, iznerviralo mladića koji je odjednom počeo da priča nekom: “Pusti me da se ja pobrinem za njih, imam dvoje ovde koji ne slijede uputstva”.

Nakon toga je izvukao pištolj i počeo da puca u njihovom pravcu.

Kako navode američki mediji Marks je ispalio četiri hica, i samo pukom srećom niko nije povređen. On je nakon hapšenja priznao da je pucao, ali je rekao da je to učinio jer ga “neko prati”.

Douglas Marks, 29, appear to have a curious method for reinforcing social distancing. After he spotted people without masks, he allegedly fired “four warning shots” at the Crystal Beach Suites Hotel. https://t.co/ClFG8Yyole

More: These are bullets blasted into the lobby floor of the Crystal Beach Suites Hotel inches from the front desk. @MiamiBeachPD say a man fired his gun in anger over a mother & son not social distancing. Douglas Marks, 47, was arrested for Agg assault w deadly weapon, etc. @wsvn pic.twitter.com/WKjZ6X5YxS

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) July 28, 2020