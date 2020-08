Nevjerovatni prizori u avgustu: Pao snijeg u dvije zemlje

U Italiji na planinskom prevoju Stelvio u ponedjeljak uvečer pao je snijeg. Stelvio se nalazi na sjeveru Italije, na granici sa Švicarskom na visini od oko 2.757 metara, prenosi “Radio Sarajevo“.

Na video snimcima vidi se velika količina snijega, skoro kao tokom zimske sezone.

Također, na švicarskom vrhu Vajsflujoh pao je snijeg, a temperature su ispod nule.

Ovaj planinski vrh, visok 2.693 metara, poznat je i po nekoliko laboratorija Instituta za snijeg i istraživanje lavina.

Heavy #Snowfall this morning, Quite a bit of snow at that at Stelvio Pass, #Italy this morning 4th of august! Video via Meteo Reporter storm https://t.co/eo13G4uulw #summer pic.twitter.com/gOj94FwpBY

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) August 4, 2020