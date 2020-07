Donald Trump: Za proteste u Americi je kriva Rusija

On je sarkastično prokomentarisao jučerašnju izjavu člana Predstavničkog doma Kongresa SAD iz Demokratske stranke Džerija Nadlera, koji je nazvao mitom tvrdnje da pokret Antifa vrši nasilje u Americi, između ostalog u Portlandu, gdje već neko vrijeme traju protesti.

Tramp je napisao da je djelovanje organizacije Antifa protivzakonito i da njeni aktivisti imaju dugu istoriju dokaza koji to potvrđuju, prenio je “Sputnjik“.

– Oni su anarhisti koji imaju dugu istoriju dokaza koji potvrđuju njihove protivzakonite aktivnosti. Džeri, okrivi Rusiju, Rusiju, Rusiju! – navodi se u objavi američkog predsjednika.

“Nadler calls ANTIFA violence a MYTH.” @foxandfriends They are Anarchists with miles of “tape” showing their illegal activity. Jerry, blame it on Russia, Russia, Russia!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2020