Stampedo u Istanbulu: Vjernici probili policijski kordon prema Aja Sofiji

U Aji Sofiji u Istanbulu danas se održava prva džuma-namaz od 1934. godine, dvije sedmice nakon što je turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) donio dekret kojim se ovom zdanju vraća stasus džamije.

Oko 500 vjernika moli se unutar građevine, dok se nekoliko hiljada njih moli napolju uz prisustvo 20.000 policajaca. Ulice oko Aje Sofije su blokirane.

Međutim, nekoliko hiljada građana koji nisu mogli da priđu Aji Sofiji opkolili su okolne ulice.

People are flooding to Ayasofya Mosque. Such a glorious day! #Istanbul #HagiaSophia #Turkey pic.twitter.com/FaeSHRUHG5

Propadnici policije jedva zadržavaju nadolazeću masu, a na jednom mjestu došlo je i probijanja blokade i pravog stampeda.

Građani su uspjeli da odguraju policajce koji su blokirali ulicu i u velikom broju su pojurili ka Aji Sofiji, prije nego što je policija ponovo uspostavila kontrolu.

Some pictures I captured. The atmosphere of the Grand Hagia Sophia Mosque today. pic.twitter.com/XtkqDR8cP3

— sümeyye (@iptidaisum) July 24, 2020