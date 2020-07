Britanci razvili novi lijek protiv COVID-a i tvrde: “Ovo je promjena igre”

Tretman je razvila biotehnička kompanija Synairgen sa sjedištem u Southamptonu, a koristi protein interferon beta koji tijelo proizvodi kada dobije virusnu infekciju.

Protein se inhalira izravno u pluća pacijenata koji imaju novi koronavirus, koristeći tzv. “nebulizator” (ili inhalator), u nadi da će potaknuti imunološki odgovor. Početni nalazi sugeriraju da je tretman za 79 posto smanjio šanse pacijenta oboljelog od COVID-a da razvije težak oblik bolesti – i završi na respiratoru.

Pacijenti su imali dva do tri puta veću šansi da će se oporaviti do tačke u kojoj njihove svakodnevne aktivnosti neće biti ugrožene bolešću, tvrdi Synairgen. Navode da je ispitivanje pokazalo i “vrlo značajna” poboljšanja disanja kod pacijenata. Uz to, ističe se da se prosječno vrijeme pacijenata provedeno u bolnici smanjilo za trećinu.

Kliničko ispitivanje je uključilo 101 dobrovoljca koji se zbog COVID-a nalaze u britanskim bolnicama. Polovina je dobila tretman, a polovina ono što zovemo placebo (neaktivna supstanca).

BBC napominje da rezultati nisu objavljeni u peer-reviewed žurnalu, niti su svi podaci dostupni javnosti, no, ako je istina ovo što navodi kompanija, bit će ovo jedan od najvažnijih koraka u borbi protiv koronavirusa SARS-CoV-2.

Tom Wilkinson, naučnik koji je vodio ispitivanje, kaže – ako se ovi rezultati potvrde u većoj studiji, imamo “promjenu igre”.

Britanska kompanija će rezultate predstaviti medicinskim regulatorima u cijelom svijetu u narednih nekoliko dana, kako bi provjerili koje informacije još trebaju dostaviti kako bi tretman bio odobren, no ovaj proces mogao bi potrajati mjesecima.

Kako tretman radi?

Interferon beta dio je prve linije obrane tijela protiv virusa, koji “upozorava” tijelo da dolazi napad. No, čini se da koronavirus suzbija njegovu proizvodnju kao dio svoje strategije za izbjegavanje imunološkog sistema.

Novi lijek je posebna formulacija interferona beta koji se u dišne putove dovodi putem inhalatora koji pak protein pretvara u aerosol.

Ideja je da direktna doza proteina u pluća izazove jači antivirusni odgovor čak i kod pacijenata čiji je imunološki sustav već slab. Inače, interferon beta se koristi u liječenju multiple skleroze.

Prethodna klinička ispitivanja koja je proveo Synairgen pokazala su da on može potaknuti imunološki odgovor i da pacijenti s astmom i drugim hroničnim bolestima pluća mogu dobro podnijeti liječenje. Također, u Synairgenu smatraju kako bi lijek trebao biti još učinkovitiji u ranim fazama infekcije.

