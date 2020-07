Direktor Centra za kontrolu bolesti UPOZORIO CIJELI SVIJET: Kada bi SVI uradili samo JEDNU STVAR, za 8 nedelja bismo pandemiju držali pod kontrolom

Znajući da poseta frizeru uključuje i mnogo fizičke bliskosti, kao i produženi bliski kontakt, ispostavilo se da šteta nije velika i to zahvaljujući tome što su i frizerke i klijenti sve vrijeme nosili maske.

Naime, ljekari su uspeli da identifikuju i kontaktiraju svih 139 klijenata i uputili ih na samoizolaciju od 14 dana. Niko od njih nije razvio simptome. Pozvali su ih sve i na testiranje, a 67 njih se odazvalo. Svi testirani bili su negativni, prenosi “Zena Blic“.

Direktor Centra za kontrolu bolesti, Robert Redfilt, ovo iznosi kao ključan argument zašto svi moraju da nose maske.

– Što više pojedinaca nosi maske na javnim mestima gde je nemoguće održati distancu, to su više zaštićeni svi – apelovao je Robert Redfilt, direktor centra za kontrolu i prevenciju bolesti. On je sa dvojicom kolega o ovom slučaju napisao i rad objavljen u časopisu Journal of the American Medical Association

Ako bismo mogli da navedemo sve ljude da nose maske, uvjeren sam da bismo u narednih šest do osam nedelja imali epidemiju pod kontrolom – kaže on.

Problem je, nažalost, u tom “ako”, jer ankete širom svijeta pokazuju da veliki broj ljudi izbegava da nosi maske. Neki od njih kažu da je to posljedica kontradiktornih poruka na početku pandemije, drugi su žrtve teorija zavere koje bujaju.

Koliko su maske bitne pokazuje i analiza 194 zemalja širom svijeta. Zemlje koje nisu obavezale građane na maske imaju mnogo veću stopu mortaliteta i porast preminulih i do 54 odsto. U zemljama u kojima je maska zakonom obavezna, porast je osam odsto, kaže Redfilt.

