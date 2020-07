Pokrivena djevojka tužila Target Starbucks zbog natpisa “ISIS” na njenoj čaši

Umjesto da na njenoj čaši za piće napiše ime, uposlenica u Target Starbucksu je napisala “ISIS”. Stoga je djevojka poznata kao Aishah odlučila prijaviti slučaj Ministarstvu za ljudska prava u Minnesoti, a zastupa je Vijeće za američko-islamske odnose u Minnesoti (CAIR-MN).

Aishah je rekla da se osjećala odbačeno zbog njenih vjerskih uvjerenja nakon što je vidjela natpis koji se povezuje s teroristima poznatim po radikalnim uvjerenjima i nasilju.

“Kada sam to vidjela, preplavile su me emocije. Osjećala sam se poniženo, to je riječ koja uništava reputaciju muslimana širom svijeta. Ne vjerujem da je nešto ovako prihvatljivo u današnje vrijeme”, izjavila je Aishah.

Incident se dogodio 1. jula, a ona je osim hidžaba nosila i zaštitnu masku zbog pandemije koronavirusa. Uposlenici u Target Starbucksu je nekoliko puta ponavljala svoje ime.

“Kada me je pitala za ime, polako sam joj ponovila nekoliko puta. Nemoguće je da je čula ‘ISIS’. Aishah nije nepoznato ime, ponovila sam ga nekoliko puta”, izjavila je djevojka.

Uposlenica joj je odgovarala da nije dobro čula ime, piše CNN.

Nakon što je Aishah razgovarala sa supervizorom, dobila je besplatno piće i vaučer od 25 dolara, a potom su je ispratili članovi osiguranja. Supervizor joj je rekao da se greške ponekad dogode s imenima.

CAIR-MN je zatražio otkaze za dvoje uposlenika koji su učestvovali u incidentu, a Aishah se žalila i Targetu.

O incidentu se oglasio i Starbucks, a glasnogovornik kompanije je rekao da se poslovnica nalazi u Targetu te da njome u potpunosti upravlja upravo Target.

